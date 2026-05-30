Nicușor Dan a semnat ordinul de decorare a Nadiei Comăneci
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
30 mai 2026, 11:11, Social
Administrația Prezidențială anunță sâmbătă că președintele României, Nicușor Dan, a semnat o serie de decrete de decorare, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

Astfel, în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci, a transmis Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a decorat și clubul din Onești

O altă distincție a fost acordată Clubului Sportiv Municipal Onești unde s-a format celebra sportivă.

„În semn de înaltă apreciere pentru excelența și profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni, precum și pentru influența exercitată asupra evoluției sportului la nivel mondial, Președintele României a conferit Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I Clubului Sportiv Municipal Onești”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ceremonia de decernare a distincțiilor va avea loc la prânz, la Palatul Cotroceni.

