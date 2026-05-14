Baza sportivă din Onești unde s-a antrenat Nadia Comăneci va fi modernizată cu peste 122 de milioane de lei

„Baza sportivă de la Onești este un reper al performanței sportive și un centru important pentru formarea tinerelor generații, însă infrastructura acesteia se află într-un stadiu avansat de degradare, cauzat de uzură și de lipsa unor intervenții majore de modernizare. Decizia de astăzi a Guvernului înseamnă că acest complex va fi reabilitat și extins în acest an în care celebrăm 50 de ani de la performanța istorică înregistrată, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, de Nadia Comăneci”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit ministerului, complexul va fi structurat în nouă corpuri și va include o sală de gimnastică modernizată și dotată conform standardelor europene, o sală pentru haltere și lupte grele, teren de tenis, spații de cazare și recuperare pentru sportivi și antrenori, vestiare, spații administrative, sală de conferințe și muzeu.

Investiția, în valoare totală de peste 122 de milioane de lei, are o durată estimată de realizare de 2 ani, din care 4 luni sunt pentru proiectare.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a precizat că, după aprobarea Guvernului, poate începe procedura de achiziție publică pentru desemnarea proiectantului și constructorului, urmând apoi să fie demarate lucrările de modernizare.