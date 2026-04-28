Nadia Comăneci revine acasă, la Onești

„Cupa internațională Nadia Comăneci – Perfect 10” va fi o competiție de gimnastică feminină dedicată tinerelor sportive, care va avea loc la Sala Polivalentă Nadia Comăneci. Vor participa peste 200 de sportivi juniori din România, SUA, Canada, Hong Kong, Italia, Franța, Norvegia, Nigeria și Malta.

Pe 31 mai, „Gala Campioanelor” de pe stadionul Carom va fi momentul culminant al evenimentelor, o celebrare a perfecțiunii la care vor fi prezente marile gimnaste ale României care și-au început cariera și s-au format la Onești.

„Onești va fi mereu acasă pentru Nadia și o așteptăm cu nerăbdare ca să o sărbătorim. Cei 50 de ani scurși de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde a scris istorie, sunt ocazia ideală pentru a-i arăta cât de mult este iubită aici. Nadia a avut dintotdeauna la Onești o familie care a însoțit-o de-a lungul vieții. Va fi un moment de celebrare a talentului și, totodată, o întâlnire simbolică a generațiilor în locul în care s-a născut perfecțiunea și în care continuăm să clădim talente de talie internațională”, a declarat Ingrid Istrate, directoarea CSM Onești.

Nadia Comâneci, masterclass la Cluj

Nadia Comăneci este invitata specială a Sports Festival 2026. Campioana care a schimbat istoria sportului prin primul 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice va susține, în cadrul evenimentului, un masterclass. Acesta va avea loc duminică, 14 iunie, de la ora 13.00, la BTarena din Cluj- Napoca.

„Uneori este nevoie de doar câteva secunde pentru a schimba o viață. 17 secunde. Atât a durat exercițiul care mi-a schimbat viața și istoria gimnasticii mondiale. Dar în spatele celor 17 secunde au stat milioane de secunde de antrenamente. Pentru mine, sportul a însemnat mai mult decât primul 10, mai mult decât medaliile obținute. A fost despre disciplină, curaj și dorința de a deveni mai bună în fiecare zi. Vă aștept la Masterclass-ul din cadrul Sports Festival unde vă voi dărui mult mai multe secunde de mărturisi, lecții și învățături din sport și experiențele personale, care pot fi aplicate în orice domeniu. Va fi o întâlnire sinceră, un dialog deschis și, sper, o sursă de inspirație și motivație pentru toți cei care cred în puterea visurilor construite prin muncă și pasiune”, a declarat Nadia Comâneci.

Masterclass-ul programat la Cluj-Napoca va aduce publicului ocazia unei întâlniri directe cu sportiva care a devenit un reper pentru generații întregi. Evenimentul va pune în prim-plan teme care depășesc performanța sportivă propriu-zisă: disciplina, presiunea marilor competiții, echilibrul, motivația și parcursul din spatele unei cariere construite la cel mai înalt nivel.