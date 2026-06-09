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O fermă din Cluj preconizează o recoltă record de cireșe, după ce a investit masiv în sisteme anti-îngheț

Ferma Steluța din Cluj se așteaptă să recolteze în acest sezon, de peste trei ori mai multe cireșe decât anul trecut, când înghețul a compromis mare parte din producție. Reprezentanții fermei atribuie rezultatele investițiilor în sisteme de protecție împotriva fenomenelor meteo extreme.
O fermă din Cluj preconizează o recoltă record de cireșe, după ce a investit masiv în sisteme anti-îngheț
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 iun. 2026, 10:33, Social
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Sezonul cireșelor a început la Ferma Steluța pe 5 iunie, cu câteva zile mai târziu decât în mod obișnuit, din cauza temperaturilor scăzute înregistrate în primăvară. 

În ciuda fenomenelor meteo extreme reprezentanții fermei estimează o producție record. În 2025, Steluța a recoltat doar 80 de tone de cireșe, mare parte fiind compromisă din cauza înghețului, însă producția anului curent este estimată la până la 250-300 de tone, relatează Cluj24

Estimăm o producție de 250–300 de tone de cireșe în acest sezon. Este o recoltă net superioară. Anul trecut am avut doar circa 80 de tone, restul fiind compromise de îngheț. Anul acesta am reușit să protejăm livada, iar diferența se vede direct în cantitate”, a spus Iulia Mitre, directorul executiv al Fermei Steluța.

Investiție de 40.000 de euro pentru salvarea recoltei

Diferența majoră față de sezonul trecut, a fost făcută de măsurile stricte de protecție. În luna aprilie, pentru a contracara o singură noapte cu temperaturi negative care risca să distrugă florile și legarea fructelor, managementul fermei a utilizat în jur de 4.000 de lumânări anti-îngheț. 

Am avut și în acest an câteva episoade de îngheț, însă le-am depășit cu brio. În nopțile critice am aprins lumânări în livadă, ceea ce a ridicat suficient temperatura printre pomi cât să salvăm florile și legarea fructelor”, explică Mitre. 

Costul investiției a fost de 40.000 de euro, însă rezultatele s-au văzut în recolta totală a fermei. 

Iulia Mitre a subliniat că exploatația beneficiază de mai multe instrumente de apărare împotriva fenomenelor meteo: folie antiploaie, plasă antigrindină, turbine și moriști anti-îngheț, echipamente de tip frostbuster, irigații și lumânări speciale pentru nopțile geroase. 

Le folosim în funcție de ce ne aduce vremea”, spune directoare. 

Cât costă cireșele în acest sezon?

În prezent, cireșele sunt comercializate la un preț de 35 de lei pe kilogram, însă acesta poate varia în funcție de evoluția pieței. Potrivit reprezentanților fermei, prețul reflectă atât cererea și oferta, cât și costurile de producție și investițiile realizate pentru protejarea livezilor. 

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