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Un nou tip de analize și tratament pentru pacienții cu boli de inimă, disponibil la Cluj

Medicii cardiologi de la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca au realizat o premieră medicală. Aceștia au realizat primele proceduri utilizând sistemul avansat de mapping și ablație Affera, (Medtronic), unul dintre cele mai performante sisteme de electrofiziologie disponibile în prezent la nivel mondial.
Un nou tip de analize și tratament pentru pacienții cu boli de inimă, disponibil la Cluj
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
20 iul. 2026, 13:40, Social
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Mapping-ul și ablația sunt operațiuni minim-invazive din domeniul electrofiziologiei, care au rolul de a diagnostica și trata tulburările de ritm cardiac. Prima etapă este cea a mapping-ului, sau cartografierea 3D, care include crearea unei hărți care îi ajută pe medici să identifice traseul semnalelor electrice neregulate ale inimi. A doua etapă este ablația, care presupune trimiterea de semnale electrice pentru a bloca impulsurile electrice anormale din zona afectată.

„Specialiștii din cadrul unității sanitare continuă să obțină noi performanțe și să realizeze premiere, ceea ce demonstrează, o dată în plus, înalta calificare, profesionalismul de excepție și expertiza personalului. (…)Investițiile constante în aparatură de ultimă generație dau rezultate”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Șeful Consiliului Județean Cluj i-a felicitat pe medicii care au realizat procedurile. Echipa este formată din medicii clujeni: Radu Roșu, Mihai Puiu, Gelu Simu și Ioan-Alexandru Minciună, alături de asistenți medicali, precum și anesteziști.

Procedura poate fi realizată la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, în cadrul secției de Cardiologie.

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