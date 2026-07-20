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O bacterie ce cauzează boli gingivale afectează inima. Un miliard de oameni trăiesc cu această boală

O anumită bacterie ce duce la boli gingivale afectează și inima. Aproximativ un miliard de oameni la nivel global suferă de această afecțiune.
O bacterie ce cauzează boli gingivale afectează inima. Un miliard de oameni trăiesc cu această boală
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
20 iul. 2026, 15:49, Ştiinţă-Sănătate
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Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 1 miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu o boală parodontală severă, potrivit AOL.

Ce este boala paradontală

Boala parodontală este un termen generic pentru un grup de afecțiuni inflamatorii care afectează dinții, gingiile și țesuturile înconjurătoare. Un tip de boală parodontală este parodontita gingivală. Aceasta poate provoca leziuni țesuturilor și osului care susține dinții. 

Când o persoană are parodontită, bacteriile care pătrund în gingii se pot răspândi în fluxul sanguin, permițându-le să ajungă în toate părțile corpului. Studiile anterioare arată că parodontita poate crește riscul unei persoane pentru mai multe afecțiuni. Acestea includ artrita reumatoidăpneumoniadiabetulboala Alzheimer și bolile cardiovasculare.

Descoperirile unui nou studiu

Un nou studiu a descoperit o legătură între parodontită și o afecțiune cardiovasculară numită stenoză calcifică a valvei aortice (CAVS). Aceasta poate restricționa în cele din urmă fluxul sanguin din inimă și în tot corpul, potrivit sursei.

„CAVS este cea mai frecventă boală valvulară cardiacă la adulții în vârstă. Ea afectează aproximativ 2%-7% dintre persoanele cu vârsta peste 65 de ani”, a declarat Chenyang Li, co-prim-autor al acestui studiu. 

Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis ) este una dintre principalele bacterii responsabile de bolile parodontale. Ea poate pătrunde în fluxul sanguin în timpul activităților de rutină, cum ar fi periajul sau mestecatul, la persoanele cu o sănătate orală precară și a fost asociată cu mai multe boli cardiovasculare”, a explicat el.

La finalul studiului, cercetătorii au descoperit că expunerea repetată la șoareci la bacterii vii de P. gingivalis a dus la acumularea de bacterii în valvele aortice . Expunerea a dus și la creșterea calcificării valvelor și a simptomelor de stenoză aortică. În plus, P. gingivalis a împiedicat reducerea efectelor atunci când au fost administrate antibiotice.

Experimentele au fost realizate doar pe animale

„Cu toate acestea, studiul nostru a fost realizat pe modele animale, așa că aceste descoperiri nu ar trebui interpretate ca dovezi că antibioticele pot preveni CAVS la om”, a continuat Li.

„În schimb, ele sugerează că inflamația legată de infecție ar putea reprezenta o potențială țintă terapeutică care necesită investigații suplimentare”, a adăugat acesta.

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