Cum să îți protejezi bebelușul în timpul caniculei. Sfaturi recomandate pentru părinți

Bebelușii și copiii mici au nevoie de activități în aer liber pentru a-și dezvolta corpurile și mințile puternice, dar necesită și grijă suplimentară în perioadele de căldură, potrivit AOL.

Schimbările climatice care duc la temperaturi extreme fac ca întrebările legate de siguranța bebelușilor să fie și mai presante, a declarat dr. Katherine Williamson, medic pediatru.

Căldura, un risc frecvent pentru cei mici

„Vorbim despre înec și sufocare la copiii mici, iar acum începem să adăugăm și căldura”, a spus ea. „A devenit ceva mai frecvent ca potențială vătămare corporală”.

Reglarea temperaturii corpului este o provocare pentru cei mici. Copiii transpiră mai puțin decât adulții și au un metabolism mai rapid. Acest lucru îi face să se încălzească mai repede. În condiții de căldură extremă, raportul suprafață-masă mai mare crește absorbția căldurii.

De asemenea, copiii tind să petreacă mai mult timp în aer liber.

La ce trebuie să fie atenți părinții

În zilele călduroase, părinții trebuie să fie atenți la semnele de boală cauzate de căldură. Lipsa scutecelor ude sau a scutecelor obișnuite ar putea indica faptul că bebelușul este deshidratat. Părinții ar trebui să hrănească sugarii în cantități mai mici și mai frecvent pentru a se asigura că primesc suficiente lichide, potrivit sursei.

Deși nu sunt neapărat semne de boală, oboseala și pielea înroșită înseamnă probabil că micuțul dumneavoastră are nevoie de o pauză pentru a se răcori. Williamson a spus că o iritabilitate crescută ar putea indica, de asemenea, că îi este prea cald.

Evitați să ieșiți afară în cele mai călduroase ore ale zilei, îmbrăcați copiii în haine largi, de culoare deschisă. Aplicați cremă de protecție solară și asigurați-vă că beau suficiente lichide. Fructele bogate în apă, cum ar fi pepenele verde și căpșunile, sunt gustări excelente pe vreme de căldură.

„Dacă ție ți-e cald, bebelușului tău cu siguranță îi va fi cald”, a spus dr. Debra Langlois, medic pediatru.

Limitați timpul petrecut afară în zilele caniculare

Langlois a spus că părinții și alți îngrijitori ar trebui să limiteze timpul petrecut de sugari și copii mici afară pe vreme caldă. Totuși, nu recomandă să rămână strict în interior în niciun moment.

Nu puneți pături sau alte huse pe cărucior. Păturile și alte materiale de acoperire, chiar și cele subțiri, împiedică circulația aerului și rețin căldura, care poate crește temperatura din cărucior. În schimb, folosește o copertină pentru umbră.

Williamson îi sfătuiește, de asemenea, pe părinți să verifice piesele metalice care se pot încălzi și pot arde copiii.

Nu uitați copiii în mașină

Nu lăsați copiii în mașină. Chiar și la umbră și cu geamurile deschise, temperaturile mașinilor pot crește dramatic într-un timp scurt. În 2025, 31 de copii au murit din cauza insolației în vehicule, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi, mai arată sursa.

Agenția recomandă ca îngrijitorii să lase o poșetă sau alt obiect personal pe bancheta din spate. De asemenea, recomandă să scrie un bilet sau să așeze un animal de pluș pe scaunul pasagerului pentru a se asigura că nu uită un copil înăuntru.

Pentru a răci o mașină fierbinte, experții recomandă deschiderea geamurilor timp de 10 până la 20 de secunde în timp ce aerul condiționat funcționează.