Modul simplu prin care poți menține răcoarea în baie și bucătărie în timpul caniculei

Multe gospodării fac tot posibilul pentru a menține răcoarea în interior, potrivit Mirror.

Multe case apelează la ventilatoare electrice pentru a răci camerele. Însă, experții au dezvăluit o modalitate inteligentă de a reduce temperaturile din bucătării și băi.

Metoda simplă de răcire a băii și bucătăriei

Majoritatea bucătăriilor și băilor sunt dotate cu ventilatoare de extracție (precum hota în bucătărie). Ele pot oferi o oarecare ameliorare a temperaturilor ridicate, potrivit sursei.

Se recomandă utilizarea ventilatoarelor de extracție în băi și bucătării, pentru a asigura ventilația și a aduce aer mai rece. Acestea nu doar că elimină mirosurile și aburul de la gătit și duș, ci pot fi folosite dublu, arată sursa.

Este recomandată deschiderea ușilor interioare și lăsarea ventilatoarelor de extracție din baie și bucătărie în funcțiune. Acest lucru va ajuta la crearea unei circulații a aerului în întreaga locuință. De asemenea, va ajuta la eliminarea aerului cald.

„Cel mai bine este să faceți acest lucru după ce gătiți sau faceți duș, deoarece acestea pot crește atât umiditatea, cât și căldura”, potrivit unui expert citat de sursă.

Închideți ușile la camerele neutilizate în timpul zilei

Experții au recomandat, de asemenea, încurajarea fluxului de aer rece prin închiderea camerelor neutilizate în timpul zilei, înainte de deschiderea ușilor și ferestrelor seara.

De asemenea, se recomandă să nu deschideți ferestrele când valul de căldură este la apogeu.