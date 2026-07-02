Pune o cutie de lapte în fața ventilatorului. De ce recomandă specialiștii acest truc

Vara aceasta, în lipsa aerului condiționat, ventilatorul rămâne cel mai la îndemână remediu împotriva căldurii. Folosit greșit, însă, poate fi aproape inutil.

Ventilatorul nu scade temperatura din încăpere, ci doar mișcă aerul existent. Mișcarea ajută la evaporarea transpirației de pe piele, ceea ce creează o senzație de răcoare. Temperatura reală a camerei rămâne însă neschimbată.

Vikki, specialistă la Lifestyle Homecare Services, recomandă o metodă simplă pentru a face ventilatorul mai eficient. Trucul constă în așezarea unui obiect înghețat direct în fața jetului de aer. O cutie veche de lapte umplută cu apă și înghețată poate fi așezată în fața ventilatorului. Astfel, aerul din cameră devine mult mai răcoros.

De ce funcționează acest truc

Gheața absoarbe căldura din încăpere pe măsură ce se topește. Aerul care trece peste ea ajunge mai răcoros în cameră. Se poate folosi și o sticlă obișnuită cu apă înghețată. Cutia de lapte este considerată mai eficientă, deoarece conține mai mult lichid și are o suprafață mai mare expusă aerului.

Cutia de lapte goală și curată se umple cu apă până la aproximativ trei sferturi din volum. Nu este indicat să fie umplută de tot, deoarece apa se dilată la înghețare și poate sparge recipientul. După ce îngheață complet, cutia se așază în fața ventilatorului, la o mică distanță de siguranță. Sub ea este recomandat un prosop, pentru a colecta apa rezultată din topire.