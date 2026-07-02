Prima pagină » Life-Entertaiment » Pune o cutie de lapte în fața ventilatorului. De ce recomandă specialiștii acest truc

Pune o cutie de lapte în fața ventilatorului. De ce recomandă specialiștii acest truc

În lipsa aerului condiționat, un truc simplu cu o cutie de lapte înghețată face ventilatorul mult mai eficient pe caniculă.
Pune o cutie de lapte în fața ventilatorului. De ce recomandă specialiștii acest truc
Andreea Tobias
02 iul. 2026, 19:34, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vara aceasta, în lipsa aerului condiționat, ventilatorul rămâne cel mai la îndemână remediu împotriva căldurii. Folosit greșit, însă, poate fi aproape inutil.

Ventilatorul nu scade temperatura din încăpere, ci doar mișcă aerul existent. Mișcarea ajută la evaporarea transpirației de pe piele, ceea ce creează o senzație de răcoare. Temperatura reală a camerei rămâne însă neschimbată.

Vikki, specialistă la Lifestyle Homecare Services, recomandă o metodă simplă pentru a face ventilatorul mai eficient. Trucul constă în așezarea unui obiect înghețat direct în fața jetului de aer. O cutie veche de lapte umplută cu apă și înghețată poate fi așezată în fața ventilatorului. Astfel, aerul din cameră devine mult mai răcoros.

De ce funcționează acest truc

Gheața absoarbe căldura din încăpere pe măsură ce se topește. Aerul care trece peste ea ajunge mai răcoros în cameră. Se poate folosi și o sticlă obișnuită cu apă înghețată. Cutia de lapte este considerată mai eficientă, deoarece conține mai mult lichid și are o suprafață mai mare expusă aerului.

Cutia de lapte goală și curată se umple cu apă până la aproximativ trei sferturi din volum. Nu este indicat să fie umplută de tot, deoarece apa se dilată la înghețare și poate sparge recipientul. După ce îngheață complet, cutia se așază în fața ventilatorului, la o mică distanță de siguranță. Sub ea este recomandat un prosop, pentru a colecta apa rezultată din topire.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da