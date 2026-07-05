Mulți îl ignoră, dar acest truc de două minute poate face diferența în zilele caniculare

Verile devin din ce în ce mai călduroase, iar valurile de căldură au ajuns să fie o prezență obișnuită, potrivit Express.

Majoritatea locuințelor nu sunt dotate cu aer condiționat, iar ventilatoarele portabile nu oferă întotdeauna suficient confort. Din acest motiv, menținerea unei temperaturi plăcute în interior poate fi o provocare.

Căldura este resimțită adesea mai intens deoarece multe locuințe sunt construite pentru a păstra căldura, nu pentru a o elimina. De aceea, metodele de răcire care nu consumă energie electrică pot fi utile în perioadele caniculare.

Una dintre cele mai eficiente modalități de a împiedica pătrunderea căldurii în casă este blocarea razelor soarelui pe parcursul zilei.

Lumina solară care intră prin ferestre poate transforma rapid o cameră într-o adevărată seră, în special în orele de după-amiază, când temperaturile sunt cele mai ridicate.

Din acest motiv, specialiștii recomandă închiderea perdelelor și a jaluzelelor dimineața devreme, înainte ca soarele să încălzească locuința.

Atunci când razele soarelui pătrund prin geamuri, acestea încălzesc podelele, pereții și mobilierul, care eliberează apoi căldura în încăpere.

Ce trucuri poți folosi

Menținerea perdelelor și jaluzelelor închise în cea mai fierbinte parte a zilei poate reduce semnificativ cantitatea de căldură absorbită de locuință.

Perdelele opace sau cele mai groase sunt considerate mai eficiente, însă și perdelele obișnuite pot avea un efect vizibil.

De asemenea, aerisirea locuinței este importantă atunci când temperaturile exterioare permit acest lucru. După lăsarea serii și scăderea temperaturii de afară, este recomandată deschiderea ferestrelor, perdelelor și jaluzelelor.

Cea mai eficientă metodă este ventilația încrucișată, care presupune deschiderea ferestrelor aflate pe laturi opuse ale locuinței pentru a crea un flux constant de aer.

Pentru cei care nu doresc întuneric complet în casă, jaluzelele pot fi înclinate astfel încât să reducă lumina puternică și să blocheze razele directe ale soarelui.

Pe lângă gestionarea perdelelor și a circulației aerului, există și alte măsuri care pot face zilele caniculare mai ușor de suportat.

Printre acestea se numără evitarea folosirii cuptorului sau a uscătorului de rufe în cele mai călduroase ore ale zilei, precum și utilizarea unor recipiente cu apă înghețată pe timpul nopții pentru a crea o senzație suplimentară de răcoare.