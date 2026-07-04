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Experții, îngrijorați de faptul că fenomenele de caniculă nu sunt tratate cu suficientă seriozitate

Pe măsură ce un val de căldură masiv și prelungit se instalează peste o mare parte a Statelor Unite, experții își exprimă îngrijorarea că astfel de fenomene de căldură extremă nu sunt luate suficient de în serios.
Experții, îngrijorați de faptul că fenomenele de caniculă nu sunt tratate cu suficientă seriozitate
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 17:46, Ştiinţă-Sănătate
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Dintre toate pericolele meteorologice din Statele Unite, căldura extremă este cea mai mortală. Aproximativ jumătate dintre americani sunt expuși la aceasta pe parcursul weekendului de 4 iulie, arată ScienceAlert.

Cercetările arată că valurile de căldură devin din ce în ce mai frecvente în America de Nord și vor continua să se înmulțească pe măsură ce schimbările climatice se amplifică.

Acestea expun populația la niveluri de căldură din ce în ce mai periculoase și mai prelungite, care sunt letale pentru unii și provoacă îmbolnăviri la un număr mult mai mare de persoane.

Între 1999 și 2023, în SUA au fost înregistrate 21.518 decese în care căldura a fost cauza principală sau a contribuit la deces.

Un val de căldură record din 2021 – similar cu cel care planează în prezent asupra Coastei de Est – a dus la o creștere masivă a vizitelor la serviciile de urgență și a spitalizărilor neplanificate.

Cercetătorii și experții în sănătate publică sunt îngrijorați de faptul că guvernele nu acționează suficient de repede pentru a proteja populația de aceste riscuri, punând presiune pe un sistem de sănătate deja suprasolicitat.

O cercetare publicată în 2025 a tras semnale de alarmă similare. Cercetarea, a constatat o discrepanță substanțială între percepția publică asupra riscurilor și realitatea.

Acest lucru a fost valabil în special pentru locuitorii din Appalachia, unde se preconizează că unele dintre cele mai grave efecte ale valului de căldură actual se vor manifesta în zilele următoare.

Experiențele istorice ale comunităților în ceea ce privește căldura extremă – sau lipsa acesteia – par să joace un rol important, statele cu un climat istoric mai răcoros fiind oarecum luate prin surprindere de schimbările climatice drastice.

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