SUA au marcat 250 de ani de independență sub caniculă. Trump: vremea nu i-a ținut acasă pe americani

Temperaturile au depășit 38 de grade Celsius în Washington, iar în Baltimore au ajuns la aproximativ 40 de grade. Umiditatea ridicată a amplificat disconfortul, iar meteorologii au emis avertizări pentru furtuni cu descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt, prognozate să ajungă în Washington în cursul serii.

Trump și „dragostea pentru țară”

Înaintea discursului festiv, președintele Donald Trump a transmis pe platforma Truth Social că temperaturile ridicate nu i-au ținut pe oameni departe de evenimente, potrivit BBC.

„În ciuda căldurii, care nu este atât de puternică precum se prognoza, mulțimile din Washington sunt incredibile. Dragostea pentru țara noastră nu a fost niciodată mai puternică”, a scris liderul american, care a lăudat și demonstrațiile aeriene organizate cu această ocazie.

Biden: Egalitatea și libertatea, obiective neîmplinite

Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton au transmis mesaje dedicate aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență.

Joe Biden a amintit că idealurile egalității și libertății rămân o misiune neîncheiată pentru Statele Unite. Barack Obama a vorbit despre responsabilitatea fiecărei generații de a duce mai departe proiectul democratic american.

George W. Bush i-a îndemnat pe cetățeni să fie implicați în viața comunităților lor, iar Bill Clinton a remarcat că aniversarea are loc într-o perioadă marcată de diviziuni politice și provocări pentru democrația americană.

Spectacol aviatic deasupra New Yorkului

Programul aniversar a inclus o demonstrație aeriană de amploare deasupra New Yorkului, la care au participat peste 150 de aeronave. Printre acestea s-a aflat și Red Arrows, celebra echipă de acrobație aeriană a Forțelor Aeriene Regale britanice (RAF), care a survolat Manhattanul lăsând în urmă dâre de fum în culorile roșu, alb și albastru.

În mai multe orașe au avut loc și ceremonii de naturalizare. La Mount Vernon, fosta reședință a primului președinte american George Washington, zeci de persoane au depus jurământul de credință și au devenit oficial cetățeni ai Statelor Unite.

Casa Albă, păzită ca la marile proteste

În apropierea Casei Albe au fost instituite măsuri sporite de securitate. Accesul pietonilor a fost restricționat, iar mai multe străzi au fost blocate cu vehicule ale poliției și camioane folosite ca bariere de protecție.

Potrivit sursei citate, dispozitivul de securitate a fost similar celui instituit în timpul vizitelor unor șefi de stat sau cu ocazia protestelor de amploare, însă zona era mai puțin aglomerată decât s-ar fi putut anticipa, fiind prezenți doar turiști și echipe de presă.