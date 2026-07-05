Prima pagină » Știri externe » Trump, la 250 de ani de independență a SUA: „Visul american s-a întors/Nu vrem comuniști în țara noastră”

Trump, la 250 de ani de independență a SUA: „Visul american s-a întors/Nu vrem comuniști în țara noastră”

„Visul american s-a întors”, a declarat președintele Donald Trump în discursul susținut cu ocazia aniversării a 250 de ani de independența Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a elogiat valorile fondatoare ale țării, a transmis un mesaj ferm împotriva comunismului și a pledat pentru reformarea sistemului electoral.
Furtunile perturbă festivitățile din Washington. Americanii au fost evacuați din National Mall
Furtunile perturbă festivitățile din Washington. Americanii au fost evacuați din National Mall
SUA au marcat 250 de ani de independență sub caniculă. Trump: vremea nu i-a ținut acasă pe americani
SUA au marcat 250 de ani de independență sub caniculă. Trump: vremea nu i-a ținut acasă pe americani
Ilie Dobre, verdict dur despre fotbalul românesc: „Este în scădere”. Ce spune că trebuie schimbat
Ilie Dobre, verdict dur despre fotbalul românesc: „Este în scădere”. Ce spune că trebuie schimbat
Ilie Dobre: Ion Cristoiu mi-a aruncat articolele la coș mai bine de o lună. Fotbalul i-a schimbat cariera
Ilie Dobre: Ion Cristoiu mi-a aruncat articolele la coș mai bine de o lună. Fotbalul i-a schimbat cariera
Ilie Dobre explică de ce a refuzat întotdeauna comentariul din studio: „Eu am comentat numai de pe teren”
Ilie Dobre explică de ce a refuzat întotdeauna comentariul din studio: „Eu am comentat numai de pe teren”
Maria Miron
05 iul. 2026, 07:40, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Discursul, rostit în cadrul festivităților organizate pe National Mall, a început cu o scurtă întârziere după furtunile care au afectat Washingtonul. La urcarea pe scenă, Trump le-a mulțumit celor prezenți pentru că au rămas la eveniment, în ciuda vremii nefavorabile și a evacuărilor temporare.

Liderul american a evocat victoria coloniilor americane în Războiul de Independență, afirmând că libertatea rămâne fundamentul identității Statelor Unite.

Trump: Nu vrem comuniști în țara noastră

„Întreaga lume știe că americanii nu vor lăsa niciodată pe nimeni să le ia libertatea. Nu se va întâmpla! Nu vrem comuniști în țara noastră. Comunismul nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată”, a declarat președintele SUA.

Trump a descris Constituția Statelor Unite drept „cel mai drept document politic conceput vreodată” și a susținut că libertatea de exprimare, libertatea religioasă, egalitatea în fața legii și dreptul de a deține arme reprezintă valorile care definesc națiunea americană.

„Vom proteja dreptul americanilor de a deține arme”

Președintele a promis că administrația sa va continua să protejeze dreptul cetățenilor de a deține și purta arme, garantat de al doilea amendament al Constituției.

„Visul american s-a întors” a afirmat Trump în discursul aniversar, susținând că armata, poliția și serviciile de pompieri atrag din nou un număr record de candidați.

Trump, despre Iran: Le-am distrus armata

Liderul de la Casa Albă a elogiat armata americană, prezentând-o drept „mai puternică decât oricând”.

„Uitați-vă la Iran. Le-am distrus armata”, a declarat Trump, invocând recentele operațiuni militare împotriva Iranului.

Liderul SUA vrea reguli stricte pentru vot

Trump a pledat pentru adoptarea proiectului Save America Act, care impune prezentarea unui act de identitate și a dovezii cetățeniei americane la vot, precum și limitarea votului prin corespondență la situații excepționale, precum boala, dizabilitatea, serviciul militar sau călătoriile.

„Nu veți mai avea fraude electorale. Este foarte simplu”, a afirmat Trump, amintind și ordinul executiv prin care administrația sa încearcă să limiteze acordarea automată a cetățeniei prin naștere.

Discurs pe orice vreme

În ciuda vremii severe și a evacuării temporare a participanților din zona National Mall, Trump și-a început discursul cu doar câteva minute întârziere față de ora la care fusese programat – 23.00 la Washington (duminică, ora 06.00 în România). Înainte să ajungă la eveniment, Trump declarase într-o intervenție telefonică la Fox News că, deși discursul ar putea fi „puțin mai scurt”, îl va susține indiferent de condițiile meteo.

„Dacă trupele aliate au putut să debarce pe plajele din Normandia în Ziua Z, eu pot să țin un discurs și pe vremea asta”, a spus Trump.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da