Trump n-a ratat ocazia să-l salute pe ... Trump. Președintele american, surprins făcând cu mâna propriei imagini

Donald Trump a fost surprins făcându-și cu mâna către un ecran, în timp ce urmărea transmisiunea live a Fox News de la evenimentul „America Freedom 250″.

Președintele SUA s-a văzut pe sine în imaginile difuzate înaintea discursului, care a fost amânat din cauza condițiilor meteorologice severe.

Președintele american a ținut un discurs cu semnificație istorică pentru sărbătorirea a 250 de ani de independență. În timp ce aștepta momentul discursului, Trump a fost filmat urmărind transmisiunea evenimentului la Fox News.

Văzându-se pe sine în direct, președintele a făcut cu mâna către ecran. Gestul părea să anticipeze momentul în care avea să fie difuzat câteva clipe mai târziu, pe același ecran.

În discursul rostit ulterior, Trump a declarat că spiritul anului 1776 „încă trăiește în noi toți”. Discursul face parte din seria evenimentelor „America 250”, organizate pentru aniversarea Declarației de Independență.

Trump: Nu vrem comuniști în țara noastră

„Întreaga lume știe că americanii nu vor lăsa niciodată pe nimeni să le ia libertatea. Nu se va întâmpla! Nu vrem comuniști în țara noastră. Comunismul nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată”, a declarat președintele SUA.

Trump a descris Constituția Statelor Unite drept „cel mai drept document politic conceput vreodată”. A susținut că libertatea de exprimare, libertatea religioasă, egalitatea în fața legii și dreptul de a deține arme reprezintă valorile care definesc națiunea americană.

Președintele a promis că administrația sa va continua să protejeze dreptul cetățenilor de a deține și purta arme, garantat de al doilea amendament al Constituției.

„Visul american s-a întors” a afirmat Trump în discursul aniversar, susținând că armata, poliția și serviciile de pompieri atrag din nou un număr record de candidați.

Discurs pe orice vreme

În ciuda vremii severe și a evacuării temporare a participanților din zona National Mall, Trump și-a început discursul cu doar câteva minute întârziere față de ora la care fusese programat.

„Dacă trupele aliate au putut să debarce pe plajele din Normandia în Ziua Z, eu pot să țin un discurs și pe vremea asta”, a spus Trump.