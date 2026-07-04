Filme spectaculoase despre Ziua Independenței pe care trebuie să le revezi pe platformele de streaming

De la filme istorice și biografice până la aventuri pline de acțiune sau blockbustere devenite clasice, Hollywoodul a explorat de-a lungul timpului teme precum libertatea, patriotismul, sacrificiul și unitatea. Pentru cei care vor să intre în atmosfera zilei de 4 iulie, iată șapte filme și documentare care merită revăzute.

„Născut pe 4 iulie”

„Născut pe 4 iulie” este un film biografic de război bazat pe viața lui Ron Kovic, un veteran al Războiului din Vietnam și activist anti-război. Filmul îl urmărește pe Kovic (Tom Cruise) de la tinerețea sa patriotică până la experiențele devastatoare din Vietnam și activismul său ulterior împotriva războiului. Povestea evidențiază lupta sa cu traumele fizice și emoționale, precum și căutarea sa de pace și dreptate.

„National Treasure”

Pentru o aventură cinematografică inspirată din istorie, urmărește-l pe Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) în cursa sa pentru a proteja un indiciu legendar legat de unul dintre cele mai valoroase documente ale Americii: Declarația de Independență. Narațiunea împletește câteva momente de lecție de istorie într-un film de acțiune fictiv cu vânătoare de comori. Iar dacă ești în căutarea mai multor comori, aventura continuă în colecția „National Treasure” de pe Disney+.

„1776”

Înainte de „Hamilton”, a existat „1776”. A fost un succes pe Broadway care a abordat semnarea Declarației de Independență cu spirit, umor și o acuratețe istorică surprinzătoare pentru un musical.

„The Patriot”

Având ca fundal Revoluția Americană, acest film istoric spune povestea unui fermier reticent care este atras în lupta pentru independență.

Te emoționează cu adevărat și te face să crezi în țara pentru a cărei creare au murit atât de mulți oameni.

„Lincoln”

Regizat de Steven Spielberg, acest film istoric puternic se concentrează pe lupta politică a președintelui Abraham Lincoln pentru adoptarea celui de-al treisprezecelea amendament și abolirea oficială a sclaviei.

Este probabil cel mai important eveniment care a avut loc de la Declarația de Independență încoace, în perioada de început a țării, și arată cum se poate menține unitatea națiunii în vremuri cu adevărat tulburi.

Interpretarea transformatoare a lui Daniel Day-Lewis stă la baza unui film care prezintă în mod strălucit efortul haotic, complicat și esențial pentru libertatea tuturor.

„Independence Day”

Nicio listă de filme pentru 4 iulie nu ar fi completă fără acest blockbuster prin excelență.

Filmul lui Roland Emmerich a schimbat fața blockbuster-urilor și a inventat, într-un fel, lansarea în weekendul de 4 iulie. Pe lângă spectacolul cinematografic, spiritul american de a nu renunța niciodată ocupă un loc central în această poveste.

Discursul iconic al președintelui fictiv sintetizează atitudinea sfidătoare și plină de speranță asociată adesea cu această sărbătoare.

„Inima și sufletul Americii”

În toată America, fiecare persoană are o poveste, iar împreună, aceste povești dezvăluie inima unei națiuni. Acest documentar pornește într-o călătorie prin țară, punând în lumină câteva dintre personalitățile unice care alcătuiesc națiunea americană.

Este o producție care surprinde valorile asociate adesea cu societatea americană, precum libertatea, curajul și dorința de a-ți urma visurile.