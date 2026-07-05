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Muzeu jefuit în regiunea franceză Alsacia. Au fost furate 20 de bijuterii, cu pierderi de „câteva milioane” de euro

Muzeul Lalique din regiunea franceză Alsacia a fost jefuit. S-au furat aproximativ 20 de bijuterii, iar pierderile înregistrate sunt de „câteva milioane” de euro.
Muzeu jefuit în regiunea franceză Alsacia. Au fost furate 20 de bijuterii, cu pierderi de „câteva milioane” de euro
Sursa foto: iStock
Ioana Târziu
05 iul. 2026, 20:03, Știri externe
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Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder, regiunea franceză Alsacia, a fost jefuit duminică, potrivit AFP.

Incidentul a avut loc în jurul orei 6 dimineața, ora locală.

„În jur de douăzeci de bijuterii au fost furate”

În total, „în jur de douăzeci de bijuterii au fost furate. Valoarea bunurilor furate este încă evaluată”, potrivit unei surse din anchetă.

„Ar putea ajunge la câteva milioane de euro, probabil aproape de patru milioane ”, a declarat o altă sursă din anchetă pentru AFP.

Polițiștii trimiși la fața locului au constatat că cel puțin șase vitrine au fost sparte de făptași.

Făptașii nu au fost prinși

Aceștia au plecat fără a fi prinși, potrivit unei surse din poliție. Ancheta este aflată încă în faza incipientă.

Ea se va concentra acum pe determinarea modului de operare al făptașilor. De asemenea, se va axa pe evaluarea cu exactitate a amplorii bunurilor furate, potrivit sursei citate.

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