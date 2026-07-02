Prima pagină » Social » Patronul azilelor ilegale din Bihor respinge acuzațiile. Ce spune despre Ilie Bolojan

Patronul azilelor ilegale din Bihor respinge acuzațiile. Ce spune despre Ilie Bolojan

Patronul azilelor ilegale din județul Bihor respinge acuzațiile formulate de procurori. El recunoaște că a făcut unele greșeli neintenționate, dar spune că nu a obținut profit de pe urma persoanelor cazate în centrele sale. De asemenea, coordonatorul centrelor susține că nu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan.
Patronul azilelor ilegale din Bihor respinge acuzațiile. Ce spune despre Ilie Bolojan
sursa foto: Mediafax foto
Petru Mazilu
02 iul. 2026, 18:24, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Viorel Pașca, coordonatorul centrelor pentru persoane vulnerabile din Bihor vizate de perchezițiile DIICOT, a făcut declarațiile joi.

El a negat acuzațiile care i se aduc spunând doar că „a făcut și greșeli neintenționate”. El a spus că nu știe despre existența unor presupuse abuzuri sexuale și a respins acuzațiile privitoare la falsificarea de documente.

„Cum aș putea eu falsifica buletine, mă supraestimați”, a răspuns Pașcu unei întrebări.

De asemenea, el a explicat că unele persoane au ajuns în centrele sale în stare gravă ceea ce explică problemele descoperite ulterior de medici.

Ce spune Pașca despre bani și despre Bolojan

În ceea ce privește acuzațiile privind beneficiile financiare, Pașca a spus că din cele peste 400 de persoane doar 100 aveau venituri. Acestea nu puteau acoperi cheltuielile estimate la circa 2.000 de lei pe lună pentru un pacient.

„Eu nu am avut bani de la bolnavi, eu am avut bani din donații (…) Vă dau un exemplu, de 20 de ani tata a plătit 10 la sută din pensia sa ca donație”, a declarat Viorel Pașca.

Coordonatorul centrelor a dezvăluit că nu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan în perioada în care acesta era președintele CJ Bihor sau primar al orașului Oradea.

„Nu am vorbit în viața mea, nu l-am văzut în față”, a spus Pașca.

Ce spun anchetatorii

Viorel Pașca și alte persoane sunt vizate de o ancheta DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Ei au fost aduși la București pentru audieri, după perchezițiile desfășurate în mai multe locuri din județul Bihor.

Ancheta urmărește activitatea unor centre în care erau găzduite sute de persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi funcționat începând din anul 2020 și ar fi obținut diferite beneficii financiare prin donații, sponsorizări și venituri ale persoanelor aflate în îngrijire

Din cele 409 persoane aflate în centrele din Bihor, 391 au fost relocate în servicii sociale autorizate din 19 județe. Celelalte 17 se află la UPU Bihor, unde beneficiază de evaluarea și îngrijirea medicală necesare înainte de stabilirea măsurilor de protecție adecvate.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da