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Noul director al muzeului Luvru spune că instituția se confruntă cu probleme mari legate de finanțări

Noul director al muzeului Luvru, din Franța, cel mai mare muzeu din lume, spune că instituția se confruntă cu dificultăți în a obține investiții pentru modernizarea infrastructurii învechite.
Noul director al muzeului Luvru spune că instituția se confruntă cu probleme mari legate de finanțări
Muzeul Luvru. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
17 iun. 2026, 13:26, Știri externe
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Declarațiile au fost date miercuri, de Christophe Leribault, noul director al muzeului, în fața unei comisii a Senatului, potrivit France24. 

„În ciuda măreției sale impunătoare, în ciuda dedicării zilnice a personalului său, Luvrul își pierde din avânt. Echipamentele și infrastructura sa se apropie de sfârșitul ciclului de viață”, le-a spus Leribault reprezentanților unei Comisii de senat din Franța.

Muzeul Luvru se confruntă cu dificultăți în găsirea fondurilor necesare pentru modernizarea instalațiilor sale învechite, în urma unei serii de probleme, precum grevele repetate care au provocat pierderi de venituri, scurgerea de apă și alte probleme de întreținere, frauda de bilete care ar fi putut costa muzeul 10 milioane de euro, dar și furtul în plină zi a bijuteriilor ce valorează 100 de milioane de dolari, care a scos în evidență probleme de securitate.

„Urgențele legate de clădire se acumulează, iar în ceea ce privește investițiile ne confruntăm cu un zid”, a declarat Leribault, care a preluat conducerea muzeului din luna februarie a acestui an, după ce fostul director a demisionat din cauza jafului de bijuterii.

Reamintim că grevele repetate ale angajaților de la Luvru sunt din cauza lipsei de personal, a condițiilor tot mai precare de lucru, generate de deteriorarea clădirii și lipsa reabilitării acesteia, dar și al numărului mare de turiști care vizitează cunoscutul muzeu.

Macron a anunțat că va renova muzeul

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat anul trecut o renovare radicală a Luvrului, care ar urma să includă un nou spațiu pentru „Mona Lisa”, opera lui Leonardo da Vinci și o nouă intrare în muzeu.

Consilierii lui Macron au declarat că proiectul ar urma să coste între 700 și 800 de milioane de euro (730–830 de milioane de dolari). Însă Curtea de Conturi a Franței a estimat costul la 1,15 miliarde de euro.

Conform planului, capodopera lui Leonardo da Vinci – care atrage aproximativ 20.000 de vizitatori pe zi – va fi accesibilă separat de restul muzeului, fiind necesar un bilet separat pentru a o vizita.

Luvrul este cel mai vizitat muzeu din lume, primind aproximativ nouă milioane de vizitatori pe an. Acesta este găzduit într-un palat imens din centrul Parisului, pe malurile Senei, construit de-a lungul secolelor de către diverși monarhi francezi, care l-au folosit uneori ca reședință oficială.

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