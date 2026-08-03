Trump anunță că noi discuții cu Iranul urmează să înceapă luni

„Știau amploarea atacului pentru că l-au văzut cum se formează. Acum ceea ce facem este să discutăm cu ei sub forma unei negocieri. Începe mâine după-amiază și vom vedea”, a declarat Trump presei la bordul avionului Air Force One duminică, după un weekend petrecut la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, potrivit CNN.

Trump a declarat că aliați precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iranul i- au cerut să anuleze atacul planificat.

„Eram gata de plecare, dar când aliații au cerut să anulăm procesul, ne-au făcut să spunem: «Ei bine, să vedem». Și motivul pentru care cer este că ei cred că există o înțelegere”, a spus Trump. „Există o înțelegere privind Ormuz, apoi va exista o înțelegere privind energia nucleară, sau ați putea numi-o denuclearizarea Iranului. Eu o numesc denuclearizarea Iranului.”

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a avut o convorbire telefonică cu Trump, în care acesta a pledat pentru o dezescaladare a războiului, a relatat duminică agenția de știri de stat a Arabiei Saudite.