Prima pagină » Știri externe » Trump anunță că noi discuții cu Iranul urmează să înceapă luni

Trump anunță că noi discuții cu Iranul urmează să înceapă luni

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile cu Iranul vor fi reluate luni, după ce a spus că a anulat un „atac masiv” asupra țării.
Trump anunță că noi discuții cu Iranul urmează să înceapă luni
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
03 aug. 2026, 03:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Știau amploarea atacului pentru că l-au văzut cum se formează. Acum ceea ce facem este să discutăm cu ei sub forma unei negocieri. Începe mâine după-amiază și vom vedea”, a declarat Trump presei la bordul avionului Air Force One duminică, după un weekend petrecut la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, potrivit CNN.

Trump a declarat că aliați precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iranul i- au cerut să anuleze atacul planificat.

„Eram gata de plecare, dar când aliații au cerut să anulăm procesul, ne-au făcut să spunem: «Ei bine, să vedem». Și motivul pentru care cer este că ei cred că există o înțelegere”, a spus Trump. „Există o înțelegere privind Ormuz, apoi va exista o înțelegere privind energia nucleară, sau ați putea numi-o denuclearizarea Iranului. Eu o numesc denuclearizarea Iranului.”

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a avut o convorbire telefonică cu Trump, în care acesta a pledat pentru o dezescaladare a războiului, a relatat duminică agenția de știri de stat a Arabiei Saudite.

Recomandarea video

Radu Miruță: „Mâine o să merg și eu acolo. O să dăm cu stânca aia jos”
G4Media
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
GSP.ro
Victor Ponta atacă actuala guvernare. Deputatul critică Parlamentul și întârzierea numirii unui nou premier
Gandul
Raisa, fetița care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Cluj, a fost înmormântată: 'Lumea era mult prea mică'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Intervenție istorică a SUA pentru a salva yenul japonez, ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 40 de ani
Libertatea
Mihaela Bilic spune că acesta este fructul care ne face mai frumoși. Costă doar câțiva lei și este vedeta verii
CSID
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia