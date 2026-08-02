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Trump suspendă atacurile asupra Iranului și susține că aliații din Orientul Mijlociu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului

Președintele Donald Trump a afirmat duminică dimineață, într-o postare pe rețelele de socializare, că aliații din Orientul Mijlociu au atins parametrii unui acord pentru a pune capăt războiului din Iran și a spus că va amâna deocamdată să ordone noi atacuri în conflictul care durează de cinci luni.
Trump suspendă atacurile asupra Iranului și susține că aliații din Orientul Mijlociu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
02 aug. 2026, 05:57, Știri externe
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Trump a adăugat că acordul „ar include deschiderea imediată, completă și totală a Strâmtorii Ormuz și sfârșitul amenințării nucleare a Iranului”, relatează AP.

„Pe baza acestei cereri, am fost de acord, pentru beneficiul viitor al lumii și, de asemenea, pentru supraviețuirea unui Iran prosper și de succes, să anulez atacul, sub rezerva posibilității de a încheia rapid un acord”, a declarat Trump.

El a adăugat că Israelul a fost de acord să se alăture SUA în angajamentul de a încerca să finalizeze acordul cu Iranul care ar pune capăt războiului.

Sâmbătă, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, liderul de facto al regatului, și-a exprimat îngrijorarea, într-o convorbire telefonică cu Trump, cu privire la potențiala escaladare a conflictului cu Iranul de către SUA, potrivit unei persoane familiarizate cu discuția dintre lideri.

Arabia Saudită s-a alăturat la începutul acestei săptămâni Statelor Unite în atacul asupra mai multor situri logistice și de armament folosite de milițiile susținute de Iran în Irak, dar a îndemnat SUA și Iranul să revină la masa negocierilor pentru a găsi o soluție la conflictul care durează de cinci luni.

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