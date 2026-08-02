Cinci provincii din Cuba, inclusiv Havana, au rămas în întuneric

Cinci dintre cele 15 provincii ale Cubei, inclusiv Havana, au rămas fără electricitate sâmbătă noaptea, în urma unei defecțiuni a rețelei electrice a insulei, care este supusă unei blocade petroliere americane, a anunțat compania națională de electricitate, potrivit Le Figaro.

Uniunea Electrică Cubaneză (UNE) a anunțat la postul de radio X că la ora locală 18:07 (22:07 GMT) a avut loc o „defecțiune parțială a SEN (Sistemului Electric Național)” din cauza avariilor la rețea, afectând vestul țării, inclusiv capitala.

Lovită de o criză economică severă în ultimii cinci ani, țara se confruntă în mod regulat cu pene totale sau parțiale de curent din cauza infrastructurii învechite și a penuriei de combustibil. Aceste pene s-au agravat din ianuarie, când Washingtonul a impus o blocadă petrolieră asupra Cubei, complicând aprovizionarea cu combustibil a centralelor electrice și a generatoarelor de rezervă, care funcționează de obicei cu motorină importată.

SUA a autorizat trecerea unui petrolier rusesc

Fără rezerve de combustibil, insula cu 9,4 milioane de locuitori nu își poate opera serviciile. Cu toate acestea, din ianuarie, Washingtonul a autorizat sosirea unui singur petrolier rusesc care transporta 100.000 de tone de țiței, în martie.

În ultimele săptămâni, întreruperile de curent au depășit 30 de ore consecutive în Havana, în timp ce în interiorul țării acestea pot dura câteva zile. De la începutul anului, Cuba a înregistrat cinci pene de curent generalizate, trei dintre ele în iulie și în mai puțin de zece zile. Potrivit companiei de electricitate, deficitul de combustibil face, de asemenea, rețeaua mai vulnerabilă la întreruperi și încetinește eforturile de restaurare prin împiedicarea utilizării generatoarelor de rezervă.

Trump consideră Cuba „o amenințare extraordinară” la adresa securității naționale

Relațiile dintre Statele Unite și Cuba au devenit considerabil tensionate de la începutul anului, în special după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez. Donald Trump consideră că insula comunistă, situată la 150 de kilometri de coasta Floridei, constituie „o amenințare extraordinară” la adresa securității naționale a SUA. El a avertizat în repetate rânduri că ar putea să preia controlul asupra Cubei.