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Cuba renunță la economia socialistă și își deschide sectoarele importante către investitorii privați

Cuba reduce drastic numărul de activități interzise companiilor private, la doar câteva săptămâni după ce Parlamentul a aprobat un pachet de 176 de măsuri pentru promovarea economiei de piață. Aceasta marchează un punct de cotitură istoric pentru insulă.
Cuba renunță la economia socialistă și își deschide sectoarele importante către investitorii privați
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
29 iul. 2026, 20:14, Știri externe
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Benzinăriile, farmaciile, instalațiile portuare, gestionarea deșeurilor și energia regenerabilă sunt doar câteva dintre sectoarele deschise acum întreprinderilor private în Cuba, conform anunțurilor oficiale de miercuri, relatează Le Figaro.

Astfel, Cuba  reduce drastic numărul de activități interzise companiilor private și trece la promovarea economiei de piață. Noile reglementări „extind semnificativ domeniul de acțiune al antreprenorilor și companiilor private de pe insulă”, a relatat presa de stat.

Distribuția de benzină, serviciile farmaceutice și optice, căminele de bătrâni, terminalele de pasageri și mărfuri, instalațiile portuare, importul de vehicule, energia regenerabilă, administrarea portului de agrement, operațiunile petroliere și miniere (sub rezerva anumitor condiții) și producția de energie regenerabilă: sectoare întregi ale economiei sunt acum deschise sectorului privat.

Potrivit autorităților, în țară există peste 15.000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), o cifră care reflectă o accelerare recentă a aprobării acestor afaceri, care au fost autorizate în 2021 și se așteaptă să reprezinte mai mult de jumătate din sectorul comerțului cu amănuntul până în 2025.

Mass-media, sănătatea și educația rămân sub controlul statului

În sectorul sănătății, asistența medicală rămâne o „responsabilitate a statului”, iar „serviciile medicale (…) continuă să fie garantate populației cubaneze cu servicii spitalicești gratuite”, au anunțat autoritățile. Educația rămâne, de asemenea, domeniul sectorului public, cu o deschidere provizorie pentru îngrijirea copiilor, cursuri de limbi străine și meditații. Alte sectoare care rămân sub controlul statului includ mass-media, telecomunicațiile, securitatea și domeniile strategice. Pe 18 iunie, Parlamentul a aprobat o listă lungă de 176 de măsuri care vizează deschiderea aproape tuturor sectoarelor de activitate către actorii privați, inclusiv agricultura și sectorul bancar.

Cuba se află sub blocadă americană

Aceste anunțuri în favoarea unei economii de piață marchează un punct de cotitură istoric pentru  insula comunistă și economia sa socialistă planificată central, care este cuprinsă de o criză profundă și sub presiunea Washingtonului de luni de zile. Ele vin în contextul în care președintele american Donald Trump aplică o politică de presiune maximă asupra insulei, care este supusă unei blocade petroliere timp de aproape cinci luni. Această blocadă a împins economia cubaneză, aflată sub embargou din 1962, în pragul colapsului, provocând pene de curent pe scară largă, precum și penurie de alimente, combustibil, apă potabilă și medicamente.

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