Un nou conflict se prefigurează. Administrația Trump analizează varianta unei acțiuni militare împotriva Cubei

Administrația Trump ia în considerare o acțiune militară împotriva Cubei după ce presiunile economice și diplomatice din ultimele luni nu au reușit să forțeze reforme la Havana.
Petru Mazilu
19 mai 2026, 10:29, Politic
Oficialii americani spun că liderul de la Casa Albă și apropiații săi sunt frustrați de faptul că sancțiunile economice, restricțiile privind combustibilul și presiunea diplomatică nu au slăbit suficient guvernul cubanez pentru a aduce schimbări.

Potrivit POLITICO, americanii iau în calcul din ce în ce mai serios varianta unei acțiuni militare împotriva Cubei. Opțiunile militare variază de la lovituri aeriene limitate la operațiuni mai ample care vizează destabilizarea regimului. Comandamentul Sudic al SUA a început să elaboreze planuri de atac. Totuși, încă nu a fost luată nicio decizie.

Traficul aerian a crescut foarte mult în ultimele luni în jurul Cubei. Experții cred că ar putea urma un atac asupra insulei deoarece traficul aerian s-a modificat și înainte de operațiunile din Venezuela și Iran. Aeronavele americane și-ar putea masca urmele, dar nu o fac, ceea ce sugerează faptul că Washingtonul își anunță cu bună știință prezența pentru a pune presiune asupra Cubei.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez. Americanii au întrerupt efectiv aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei.

Ulterior, SUA și Cuba au început să negocieze. Administrația Trump a comunicat Cubei că pentru a asigura progresul negocierilor este nevoie de demisia președintelui Miguel Díaz-Canel. De asemenea, americanii au lăsat să se înțeleagă că ar putea lansa o operațiune militară asupra Cubei.

