Prima pagină » Politic » Un lider amenințat de Trump reacționează: Vom lupta și vom muri

Un lider amenințat de președintele SUA, Donald Trump, a reacționat. Este vorba despre președintele Cubei căruia americanii i-au cerut să renunțe la poziție. Dacă este necesar, vom lupta și vom muri, a transmis cubanezul.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
13 apr. 2026, 09:37, Politic

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat în timpul unui interviu acordat NBC News că este gata să-și viața pentru revoluție. Liderul cubanez a spus că nu se teme de amenințările lui Donald Trump și că este gata să-și sacrifice viața în cazul unei invazii americane.

„Dacă este necesar, vom lupta și vom muri. Pentru că, așa cum spune imnul nostru: «A muri pentru patrie înseamnă a trăi»”, a spus el.

Miguel Díaz-Canel a refuzat să demisioneze la cererea Washingtonului bazându-se pe suveranitatea Cubei.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez.

Americanii au întrerupt efectiv aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei.

Ulterior, SUA și Cuba au început să negocieze. Administrația Trump a comunicat Cubei că pentru a asigura progresul negocierilor este nevoie de demisia președintelui Miguel Díaz-Canel.

Scopul americanilor nu ar fi o schimbare completă de regim, ci doar o înlocuire simbolică a șefului suprem. Díaz-Canel este văzut de oficialii americani ca un politician cu care nu se poate negocia și care permite rețelei Castro să manipuleze puterea. De aceea, plecarea din funcție a lui Miguel Díaz-Canel ar permite reforme economice și ar îmbunătăți relațiile dintre SUA și Cuba.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Cum au votat maghiarii din Transilvania în alegerile legislative din Ungaria. „Îmi doresc stabilitate, fără corupție și o economie prosperă”
Gandul
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
226 de lucrări de artă aflate în gestiunea Ministerului de Externe au dispărut fără urmă. Un proces menit să stabilească pagubele este pe rol încă din 2020
Libertatea
Câte felii de cozonac avem voie să mâncăm într-o zi, potrivit medicilor Mihaela Bilic și Virgiliu Stroescu
CSID
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Promotor