Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat în timpul unui interviu acordat NBC News că este gata să-și viața pentru revoluție. Liderul cubanez a spus că nu se teme de amenințările lui Donald Trump și că este gata să-și sacrifice viața în cazul unei invazii americane.

„Dacă este necesar, vom lupta și vom muri. Pentru că, așa cum spune imnul nostru: «A muri pentru patrie înseamnă a trăi»”, a spus el.

Miguel Díaz-Canel a refuzat să demisioneze la cererea Washingtonului bazându-se pe suveranitatea Cubei.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez.

Americanii au întrerupt efectiv aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei.

Ulterior, SUA și Cuba au început să negocieze. Administrația Trump a comunicat Cubei că pentru a asigura progresul negocierilor este nevoie de demisia președintelui Miguel Díaz-Canel.

Scopul americanilor nu ar fi o schimbare completă de regim, ci doar o înlocuire simbolică a șefului suprem. Díaz-Canel este văzut de oficialii americani ca un politician cu care nu se poate negocia și care permite rețelei Castro să manipuleze puterea. De aceea, plecarea din funcție a lui Miguel Díaz-Canel ar permite reforme economice și ar îmbunătăți relațiile dintre SUA și Cuba.