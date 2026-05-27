Scriitorul serialului „The Simpsons”, care a „prezis” candidatura lui Trump la președinția SUA, va candida la alegerile din 2028

Scenaristul serialului „The Simpsons”, Dan Greaney, care a „prezis” președinția lui Donald Trump, a anunțat că va candida chiar el la alegerile prezidențiale din America din 2028, potrivit Euronews.

Modul atipic în care și-a anunțat candidatura

Greaney și-a anunțat candidatura într-o înregistrare, unde apare îmbrăcat ca un vrăjitor și se descrie drept un „autoproclamat profet”, înainte de a sublinia problemele politice ale Americii.

„În America, guvernul ar trebui să lucreze pentru toată lumea. Democrație pentru toți, responsabilitate pentru toți, prosperitate pentru toți. Trebuie să restabilim acest lucru. Mi-ar plăcea să ajut, dar nu sunt avocat. Sunt doar un profet autoproclamat… care a urmat facultatea de drept, a absolvit, a trecut examenul de barou… Stai! Sunt avocat!”, a transmis scenaristul în filmuleț.

Ulterior, el renunță la costumul de vrăjitor și declară că este potrivit și gata pentru Casa Albă.

„Pot fi politician. Candidez la președinție. Platforma mea: America pentru toți. Hai să facem asta”, spune Greaney în înregistrare, potrivit sursei.

Scenaristul i-a oferit serialului reputația că prezice viitorul

Dan Greaney a scris scenariul mai multor episoade din seria de animație „The Simpsons”, inclusiv unul care a contribuit la reputația serialului că prezice viitorul.

Episodul respectiv este „Bart To The Future”, în care Lisa, unul din personajele principale, este președinta Statelor Unite. În episodul difuzat cu 16 ani înainte de președinția lui Trump, ea i se adresează consilierului său și spune: „După cum știți, am moștenit criza bugetară considerabilă de la președintele Trump”.

Greaney, primul care intră în cursa alegerilor prezidențiale

Anunțul lui Greaney îl face unul dintre primii care își anunță candidatura pentru alegerile din 2028.

Conform unui comunicat de presă al campaniei scenaristului, „platforma sa include restaurarea normelor democratice alături de politici progresiste precum asistența medicală universală și Green New Deal. Acestea sunt unificate sub ideea centrală a campaniei de a construi o țară care să funcționeze pentru toți”.

Potrivit legislației actuale, Donald Trump nu poate candida pentru un al treilea mandat. Niciun președinte nu are voie să exercite mai mult de două mandate. Însă, Trump a declarat în repetate rânduri că va candida din nou, precizând anul trecut că nu a exclus această posibilitate și că „ar fi încântat să o facă”, mai menționează sursa.