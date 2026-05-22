Cel mai tânăr prim-ministru din istoria Franței intră în cursa prezidențială

„Pentru că iubesc profund Franța și îi iubesc profund pe francezi, da, am decis să fiu candidat la președinția Republicii”, a spus Attal, liderul partidului Renaissance al președintelui Emmanuel Macron, la finalul unui eveniment organizat în satul Mur-de-Barrez, din sudul Franței, potrivit Politico.

Cel mai tânăr premier din istoria Franței

Gabriel Attal a fost prim-ministru al Franței între ianuarie și septembrie 2024. Numit la vârsta de 34 de ani, el a devenit cel mai tânăr premier din istoria Franței și prima persoană homosexuală care a ocupat această funcție.

Politicianul în vârstă de 37 de ani intră într-o competiție cu mai mulți candidați importanți, printre care fostul premier Edouard Philippe, liderul conservator Bruno Retailleau și, posibil, fostul președinte François Hollande.

Potrivit sondajelor recente, Edouard Philippe este cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe candidatul extremei drepte. Rassemblement National conduce în sondaje, dar partidul trebuie să aștepte o decizie a justiției în cazul lui Marine Le Pen. Dacă instanța îi va interzice acesteia să candideze, Jordan Bardella ar urma să intre în cursa prezidențială.

Relație tensionată cu Emmanuel Macron

Deși conduce partidul lui Macron, Attal și președintele nu sunt în relații bune. Cei doi s-au îndepărtat după decizia-surpriză a lui Macron de a dizolva Parlamentul în 2024.

Attal, care era atunci prim-ministru, nu a fost consultat și, în cele din urmă, a fost nevoit să plece de la conducerea Guvernului.

În timpul crizei politice din Franța din toamna anului 2025, Attal a spus public că „nu mai înțelege” deciziile lui Macron și l-a acuzat pe fostul său mentor că „vrea să se agațe de putere”, deși pierduse alegerile anticipate.