Ce opinie ai despre tutun? UE vrea o generație fără tutun până în 2040

Deschiderea acestei consultări publice vine după publicarea, săptămâna aceasta, a cererii de contribuții, pe care o completează.

Directiva privind produsele din tutun și Directiva privind publicitatea la produsele din tutun stabilesc normele UE privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe, precum și publicitatea și sponsorizarea acestora.

Atât această consultare publică, cât și cererea de contribuții se bazează pe evaluarea recent publicată de Comisie a cadrului UE de control al tutunului, care a subliniat importanța legislației UE pentru protejarea sănătății publice, precum și pentru buna funcționare a pieței interne a tutunului și a produselor conexe.

Obiectivul: o generație fără tutun până în 2040

Evaluarea a constatat că normele UE privind controlul tutunului au contribuit la o scădere semnificativă a numărului de decese cauzate de fumat și de tutun în întreaga UE. În același timp, evaluarea evidențiază provocările tot mai mari legate de apariția rapidă a unor noi produse din tutun și din nicotină, în special în rândul tinerilor. Revizuirea directivelor va sprijini, de asemenea, obiectivul UE de a avea o generație fără tutun până în 2040.

Consultare publică până în august

Consultarea publică se va desfășura până la 14 august 2026. Ea reprezintă o șansă suplimentară pentru părțile interesate de a-și exprima opiniile și de transmite informații cu privire la problemele care trebuie soluționate, la principalele domenii de acțiune propuse și la impactul probabil. Această consultare publică va contribui la viitoarea revizuire a cadrului legislativ privind controlul tutunului, planificată înainte de sfârșitul anului 2026.