COMUNICAT – BAT România lansează glo™ Hilo și Hilo Plus – primele și singurele dispozitive glo™ pentru încălzirea consumabilelor din tutun și plante care integrează TurboStart™ pentru o încălzire rapidă până la utilizare

Hilo oferă funcționalitate complexă: fiind gata de utilizare în doar cinci secunde, este în prezent cel mai rapid astfel de dispozitiv de încălzire disponibil** – Hilo este pregătit în 5 secunde pentru prima utilizare, iar Hilo Plus în mai puțin de 10 secunde. Hilo Plus duce această inovație mai departe printr-un design atractiv în două piese, format dintr-un suport de încărcare și un stilou de încălzire EasySwitch™. Datorită opțiunii de utilizare duală Dual Use, stiloul poate fi folosit fie cu suportul de încărcare, fie separat. Ambele dispozitive sunt disponibile în România în șapte culori premium.

Angelo Palladino, Director de Marketing al Ariei Europa de Sud Est în BAT, a declarat: „Suntem mândri să prezentăm Hilo, cel mai avansat sistem de încălzire a consumabilelor din portofoliul nostru de până acum, pe piața din România. De la lansarea glo aici, în 2018, am adus constant inovații bazate pe știință și construite în jurul nevoilor reale ale consumatorilor. Acum, odată cu Hilo și Hilo Plus, România se află din nou printre primele piețe la nivel global care experimentează cel mai important progres al nostru de până acum. Acest lucru reflectă promisiunea companiei de a oferi consumatorilor cea mai bună experiență, construită în jurul dorințelor și așteptărilor lor. De asemenea, transmite un mesaj clar partenerilor noștri: rămânem pe deplin dedicați construirii unei lumi fără fum – a Smokeless World™ – și îi invităm să ni se alăture în această călătorie ambițioasă.”

Oferind două moduri de încălzire – Standard și Boost – în care durata modului Standard poate fi personalizată prin aplicație, Hilo și Hilo Plus asigură profiluri unice de încălzire și sesiuni de utilizare variate. Comparativ cu dispozitivele glo™ anterioare, modul Boost are acum o durată de 4 minute și 10 secunde, iar modul Standard se extinde la 5 minute și 10 secunde. Aceasta reprezintă o creștere față de Hyper Pro, care oferea un mod Boost de 3 minute și un Standard de 4 minute și jumătate.

Concepută exclusiv pentru Hilo și Hilo Plus, ambele dispozitive pot fi utilizate împreună cu noua aplicație „myglo”. Odată conectată la dispozitivul utilizatorului, aplicația permite ajustarea duratei sesiunilor, verificarea locației aproximative prin Bluetooth și blocarea dispozitivului pentru a preveni utilizarea neautorizată.

Două game de consumabile – virto și rivo – au fost dezvoltate exclusiv pentru Hilo și Hilo Plus:

virto™ sunt consumabile din tutun destinate utilizării exclusive cu dispozitivul Hilo, caracterizate prin TrueTaste™ conferit de un tutun atent selecționat, extras din inima frunzei – doar partea cea mai valoroasă a plantei, fără tulpină și fără nervuri, acolo unde se formează gustul intens.

rivo™ sunt produse pe bază de plante cu nicotină adăugată, realizate din frunze de rooibos.

Ambele game includ structuri special proiectate pentru un transfer al căldurii cu precizie și integrează tehnologia StickSeal™, creată pentru a preveni pierderea reziduurilor de tutun/rooibos, eliminând astfel necesitatea curățării dispozitivului.

Hilo și Hilo Plus sunt disponibile pe myglo.com/ro, precum și în peste 15.000 de puncte de vânzare din toată țara (hipermarketuri, stații de carburant, magazine de specialitate). În plus, echipa dedicată de ambasadori glo™ îi sprijină pe consumatorii adulți de produse din tutun și/sau nicotină să descopere produsul și să afle mai multe despre caracteristicile sale și modul de utilizare.

Gama glo™ Hyper este deja prezentă în peste 30 de piețe la nivel global, iar platforma glo HILO reprezintă începutul unei noi platforme premium de inovație. BAT România se află în avangardă, fiind printre primele 5 piețe din lume care o lansează.

Despre BAT

BAT este o companie globală de top în domeniul bunurilor de larg consum, cu un portofoliu multi‑categorie. Susținută de știință de nivel mondial, cercetare și dezvoltare avansată, misiunea noastră este să construim un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ prin crearea unei lumi fără fum (Smokeless World™).

Elementul central pentru atingerea acestui obiectiv este conceptul de reducere a riscurilor asociate fumatului (Tobacco Harm Reduction – THR) – tranziția fumătorilor, care altfel ar continua să fumeze, de la produsele care implică ardere cu risc ridicat, precum țigările, către produse cu profil de risc redus, fără fum, pe bază de nicotină sau tutun. Acest concept este detaliat în Omni™, un manifest bazat pe dovezi pentru schimbare, care reflectă angajamentul BAT și progresul realizat în domeniul THR.

BAT are peste 48.000 de angajați, iar în 2025 a generat venituri de 25,6 miliarde GBP, cu un profit operațional ajustat de 11,6 miliarde GBP.

BAT își propune să aibă 50 de milioane de consumatori adulți ai produselor sale fără fum până în 2030 și ca 50% din venituri să provină din aceste produse până în 2035. Cu 34,1 milioane de utilizatori în prezent ai produselor de vapat Vuse, ai dispozitivelor glo pe bază de încălzire a consumabilelor din tutun și plante și ai produselor moderne din nicotină pentru uz oral (pliculețe cu nicotină) Velo, veniturile din noile categorii au ajuns la 3,4 miliarde GBP în 2024, cu progrese puternice în profitabilitate.

BAT continuă să depună eforturi pentru reducerea utilizării materiilor prime virgine, pentru sprijinirea comunităților în care operează și pentru atingerea obiectivului net zero în întregul lanț valoric până în 2050. BAT a primit ratingul „Triple-A” de la CDP pentru raportările sale din 2024 privind Schimbările Climatice, Securitatea Apei și Pădurile și a fost numită Financial Times Climate Leader pentru al cincilea an consecutiv.

Despre BAT în România