COMUNICAT. Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un apel la acțiune pentru protejarea economiei și a siguranței publice

21 aprilie marchează în România Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un prilej de a reafirma impactul grav al contrabandei asupra economiei, siguranței consumatorilor, comunităților locale și, în cele din urmă, asupra fiecăruia dintre noi. Industria legitimă are un rol esențial în sprijinirea autorităților prin expertiză, cooperare și investiții în tehnologii moderne menite să prevină și să combată comerțul ilegal. BAT continuă și în 2026 acțiunile concrete derulate în sprijinul instituțiilor de aplicare a legii prin proiecte specifice în cadrul parteneriatelor cu toate autoritățile cu atribuții în domeniu, alături de campanii de informare privind cadrul legislativ și de conștientizare a efectelor contrabandei.

Potrivit companiei de cercetare Novel Research, piața neagră a țigaretelor a scăzut în februarie 2026 la 10,9%, cu 1,7 puncte procentuale față de noiembrie 2025 (12,6%). Cu toate acestea, nivelul rămâne peste media ultimilor 5 ani. Fluxurile de produse non-domestice, în special din Bulgaria, continuă să exercite presiune asupra mediului economic din regiunile sudice, confirmând adaptabilitatea și persistența rețelelor de trafic ilicit. Aceste realități subliniază nevoia urgentă de măsuri fiscale și de reglementare coerente, coordonate și predictibile, aliniate cu situația din teren. Cu pierderi anuale estimate la peste 2,5 miliarde de lei (1), comerțul ilicit cu produse din tutun privează bugetul de stat de resurse critice, într-un moment în care fiecare leu contează pentru construcția bugetară națională.

”Combaterea traficului ilicit este un efort care trebuie menținut constant și care nu poate reveni exclusiv autorităților. Este o responsabilitate comună în care statul, industria legitimă și societatea trebuie să acționeze împreună. Industria are atât datoria, cât și capacitatea de a sprijini autoritățile prin expertiză, suport tehnic și cooperare pe termen lung și ne bucurăm ca BAT să fie din nou alături de autorități în acest demers, deoarece doar prin parteneriate solide și acțiune consecventă putem limita un fenomen care afectează economia, consumatorii și comunitățile deopotrivă”, a declarat Ileana Dumitru, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT

Potrivit studiului Novel Research, în februarie 2026 se observă scăderi semnificative ale comerțului ilegal cu produse din tutun în mai multe regiuni: cea mai mare reducere este în vest, unde contrabanda scade cu 10,8 p.p., până la 10%. De asemenea, în nord-est, regiune grav afectată în trecut, piața neagră ajunge la 8,1%. Din punct de vedere al provenienței, țigările destinate pieței din Bulgaria rămân principala sursă, cu 30,8%. Totodată mai mult de 25% din țigările consumate în piața ilicită din România sunt contrafăcute, conform rezultatelor analizelor de laborator efectuate de producătorii participanți la studiul pieței ilicite cu țigări.

Fabrici ilegale, transporturi de țigări și arme

Traficul ilicit subminează dezvoltarea sustenabilă a României, alimentează criminalitatea organizată și afectează direct bugetul public. În primele patru luni ale anului 2026, conform datelor centralizate pe platforma www.stopcontrabanda.ro, autoritățile au capturat 58,5 milioane de țigarete, în valoare de aproximativ 30 milioane lei, în creștere cu 62% față de aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă un semnal clar al intensificării eforturilor de combatere a fenomenului. Printre cele mai relevante acțiuni recente se numără

capturi de peste 2 milioane de țigarete la frontiera cu Bulgaria, în valoare de circa 1,4 milioane lei (2);

descoperirea unei fabrici ilegale de țigarete la Timișoara, cu peste 11,2 milioane de țigarete și 7,3 tone de tutun, în urma unei ample operațiuni DIICOT și IGPR (3);

descoperirea unei locații ilegale de prelucrare a tutunului în Urziceni, cu două instalații de mărunțit tutun, o instalație pentru prelucrat tutun, peste 700 de kilograme de tutun mărunțit și peste 500 de kilograme de foi din tutun uscat (4);

capturi semnificative realizate de Autoritatea Vamală Română, inclusiv peste 255.000 de țigarete și 230 litri de alcool destinate pieței ilegale din vestul Europei (5);

106 pistoale si aproximativ 60.000 de țigarete, descoperite de inspectorii vamali și polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Echipe Mobile Calafat – Direcția Regională Vamală Craiova, împreună cu lucrători ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat.

Aceste rezultate demonstrează angajamentul și eficiența autorităților, dar și amploarea fenomenului, care necesită vigilență permanentă.

Un apel ferm la responsabilitate și implicare

Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri ne reamintește fiecăruia dintre noi faptul că lupta împotriva contrabandei este o responsabilitate comună. Este nevoie de colaborare strânsă între autorități, industrie și societate, de politici publice coerente și de toleranță zero față de comerțul ilegal. Fiecare produs cumpărat din surse ilegale înseamnă bani pierduți pentru infrastructură, digitalizare și dezvoltare sustenabilă, dar și riscuri directe pentru siguranța comunităților și pentru un nivel de trai calitativ. În același timp, fiecare produs refuzat pe piața neagră înseamnă un pas înainte pentru o economie corectă, pentru comunități mai sigure și pentru un viitor mai bun al societății în ansamblu.

Despre contrabanda cu țigări în România

Traficul ilicit de țigări prejudiciază anual statul român cu circa 2,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă contravaloarea a 500 km de drum național modernizat.

România are 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la trei ori mai mic.

Fiecare container de țigări ilegale înseamnă un milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă. Date ale Interpol arată că traficul ilicit de țigări este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane și chiar activități teroriste.

Potrivit studiul Novel, media comerțului ilicit cu produse din tutun în 2025 se situează la 10,6%, față de nivelul mediu din 2024 de 9%, fiind cea mai mare creștere anuală din 2014 până în prezent. Piața neagră a țigaretelor a atins în februarie 2026 nivelul de 10,9%, peste media comerțului ilegal din 2025 de 10,6% și peste cea din 2024 de 9%.

Despre BAT în România

BAT este unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat și un investitor important în economia României. În 2024, compania a plătit la bugetul de stat circa 11,5 miliarde de lei în taxe și accize, fiind al doilea cel mai mare contribuabil din țară.

Compania are peste 28 de ani de prezență pe piața locală și investiții de peste 500 milioane euro în dezvoltarea fabricii de la Ploiești, a doua cea mai mare unitate de producție a grupului din Europa, care exportă circa 70% din producție către țări din lumea întreagă.

Portofoliul BAT în România include în prezent toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului, respectiv glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

Compania continuă să sprijine autoritățile în combaterea comerțului ilicit prin campanii de informare, parteneriate instituționale și instrumente de monitorizare, inclusiv prin intermediul platformei Stop Contrabanda.

(1) Potrivit estimărilor industriei

