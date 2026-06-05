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Sezamo lansează o experiență completă de cumpărături AI end-to-end în aplicație, inclusiv plăți integrate

Supermarketul online Sezamo lansează o nouă experiență de cumpărături bazată pe inteligență artificială, care permite clienților să finalizeze întregul proces de achiziție direct în aplicație, prin intermediul asistentului AI Maia. De la căutarea produselor și construirea coșului de cumpărături până la alegerea intervalului de livrare și plata comenzii, toate etapele pot fi gestionate într-o singură conversație, fără a părăsi aplicația.
Sezamo lansează o experiență completă de cumpărături AI end-to-end în aplicație, inclusiv plăți integrate
Mediafax
05 iun. 2026, 18:05, Comunicate
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Noua funcționalitate marchează un pas important în strategia Sezamo de a simplifica experiența de cumpărături online și de a economisi timp pentru clienți. Maia poate înțelege cereri formulate în limbaj natural, poate recomanda produse, genera rețete, crea liste de cumpărături și gestiona întregul proces de comandă prin chat sau comandă vocală.

Clienții pot căuta produse, pot adăuga articole în coș, pot selecta intervalul de livrare și pot finaliza plata folosind cardurile deja salvate în aplicație. În plus, Maia poate ajuta la modificarea comenzilor, anularea acestora, gestionarea preferințelor alimentare și oferirea de recomandări personalizate pe baza comenzilor anterioare.

Totodată, Sezamo extinde accesul la Maia Voice, asistentul vocal disponibil anterior doar pentru membrii programului Xtra. Funcționalitatea este disponibilă treptat tuturor clienților și permite realizarea cumpărăturilor prin conversații naturale, fără utilizarea tastaturii.

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