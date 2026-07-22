Unior Tepid – Distribuitor exclusiv în România al burghielor Diager de mari dimensiuni pentru consolidări seismice și hidroizolații

Aceste scule profesionale de înaltă performanță sunt vitale pentru proiectele complexe de consolidare a clădirilor în caz de cataclisme și pentru lucrările de hidroizolații de mare adâncime.

Producătorul francez Diager este recunoscut la nivel global pentru inovațiile în domeniul perforării betonului, iar Unior Tepid se impune pe piața locală ca unic canal de intrare și distribuitor exclusiv al acestui brand de top în România.

Performanță absolută la adâncimi extreme

Lucrările de reabilitare structurală și injectările pentru hidroizolații necesită perforări de mare precizie la adâncimi care depășesc cu mult capacitatea echipamentelor standard. Burghiele Diager de lungimi mari, echipate cu tehnologie avansată a pastilelor din carburi și un design optimizat al canalelor de evacuare, permit evacuarea rapidă a reziduurilor și previn blocarea sculei în material. Această eficiență se traduce prin reducerea timpilor de execuție și minimizarea uzurii utilajelor – factori critici în intervențiile de urgență pentru punerea în siguranță a clădirilor afectate.

Esențiale pentru consolidări și hidroizolații complexe

Pentru a asigura rezistența clădirilor în fața cutremurelor și a altor cataclisme, inginerii constructori utilizează ancore chimice și mecanice de mare adâncime. Burghiele lungi Diager (în special gamele cu prindere SDS-Max sau profile industriale) penetrează fără deviații betonul cel mai dur, inclusiv cel puternic armat, garantând ancoraje perfect sigure.

De asemenea, în lucrările de hidroizolații destinate stopării infiltrațiilor care macină fundațiile în timp, aceste burghie facilitează crearea canalelor adânci de injectare pentru barierele de umiditate și rășinile de etanșare, asigurând integritatea pe termen lung a structurii. Citeşte comunicatul integral AICI