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Unior Tepid propune una dintre cele mai variate game de soluții pentru transportul și organizarea sculelor: textile, polipropilenă, ABS, piele și tablă metalică

Unior Tepid consolidează oferta de soluții pentru transportul, depozitarea și organizarea sculelor, printr-un portofoliu multibrand care acoperă o gamă foarte largă de materiale, dimensiuni și funcționalități: genți textile, centuri și organizatoare pentru lucru mobil, cutii din polipropilenă, organizatoare compartimentate, cutii etanșe pentru medii dificile, trolere profesionale, cutii ABS tip diplomat, port-scule din piele naturală și cutii metalice pentru ateliere.
Unior Tepid propune una dintre cele mai variate game de soluții pentru transportul și organizarea sculelor: textile, polipropilenă, ABS, piele și tablă metalică
Mediafax
12 iun. 2026, 16:40, Comunicate
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Oferta este construită atât în jurul soluției proprii Kronus, cât și prin branduri consacrate internațional precum Unior, Port-Bag, Plastica Panaro, Pinie, Ega Master Hepco & Becker. Astfel, Unior Tepid acoperă nevoi foarte diferite de utilizare: de la intervenții rapide, service mobil și lucrări de instalații, până la aplicații industriale, mentenanță, șantiere, ateliere mecanice, service-uri auto, activități în exterior sau medii cu umezeală ridicată.

„Transportul sculelor nu mai înseamnă doar o cutie în care pui unelte. În utilizarea profesională, contează materialul, modul de organizare, accesul rapid, protecția la șocuri, comportamentul în condiții de umezeală, greutatea, mobilitatea și durabilitatea. De aceea, am construit o ofertă care pornește de la fiecare mediu de lucru și de la fiecare tip de utilizator: electrician, instalator, mecanic, tehnician de mentenanță, constructor, atelier sau echipă mobilă”.

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