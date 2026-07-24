Prima pagină » Comunicate » I)UNIOR TEPID lansează în România noua gamă de scule industriale PEUGEOT

I)UNIOR TEPID lansează în România noua gamă de scule industriale PEUGEOT

Unior Tepid, lider pe piața de distribuție a sculelor profesionale din România, anunță disponibilitatea noii game industriale de scule și mașini-unelte Peugeot.
I)UNIOR TEPID lansează în România noua gamă de scule industriale PEUGEOT
Mediafax
24 iul. 2026, 17:50, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lansată la sfârșitul anului trecut la Sochaux (Franța), sediul istoric al Peugeot Frères, linia este acum accesibilă profesioniștilor români, aducând pe piața locală echipamente la cele mai înalte standarde de fiabilitate și inovație tehnologică.

Noua gamă Peugeot Professional este dedicată exclusiv sectorului industrial, fiind concepută pentru a rezista în cele mai solicitante medii de lucru. Portofoliul extins acoperă un spectru larg de aplicații și cuprinde scule electrice de mână de înaltă performanță, mașini de găurit cu coloană, polizoare, fierăstraie staționare și portabile, echipamente de șlefuit, precum și o varietate de unelte profesionale cu diverse tipuri de acționare. Toate aceste echipamente sunt dezvoltate cu un accent strict pe siguranța operatorului, precizie și durabilitate în condiții de exploatare intensă.

Odată cu lansarea acestei linii, Unior Tepid subliniază și impactul pozitiv al recentei achiziționări a companiei Tivoly de către grupul Peugeot Frères. Această mișcare strategică la nivel internațional se traduce prin beneficii directe și imediate pentru piața din România. Distribuitorii parteneri Unior Tepid, precum și consumatorii fideli ai brandului Tivoly, au acum acces la o ofertă consolidată, profitând de sinergia unui portofoliu multibrand de top.

Pentru a asigura o integrare perfectă a noilor soluții pe piață și consultanță tehnică la cele mai înalte standarde, în cursul acestei săptămâni, toți distribuitorii internaționali ai brandului Tivoly au participat la un program complex de instruire. Sesiunile au fost susținute direct de tehnicienii experți Peugeot și au vizat în detaliu caracteristicile, performanțele și scenariile de aplicabilitate pentru noua gamă de produse. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

HARTĂ INTERACTIVĂ | Traseul dronei doborâte de pilotul român F-16 deasupra României: De la Sulina la Buzău, prin Brăila și Fetești
G4Media
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.ro
FOTO Lista sumelor încasate drept pretinsă șpagă de directorii uzinelor de armament. Bunurile de lux găsite de anchetatorii DNA la percheziții
Gandul
ULTIMA ORĂ! Accident teribil în România!
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Femeia care ridică manual, de 36 de ani, o barieră de tren. Imaginea care spune tot despre infrastructura din România
Libertatea
Certificatul de handicap permanent, acordat fără reevaluări periodice în anumite cazuri. Cine îl poate obține și care sunt noile reguli
CSID
Cât costă racheta cu care F-16 a distrus drona din Buzău. Confirmarea MApN pentru ProMotor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia