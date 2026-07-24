I)UNIOR TEPID lansează în România noua gamă de scule industriale PEUGEOT

Lansată la sfârșitul anului trecut la Sochaux (Franța), sediul istoric al Peugeot Frères, linia este acum accesibilă profesioniștilor români, aducând pe piața locală echipamente la cele mai înalte standarde de fiabilitate și inovație tehnologică.

Noua gamă Peugeot Professional este dedicată exclusiv sectorului industrial, fiind concepută pentru a rezista în cele mai solicitante medii de lucru. Portofoliul extins acoperă un spectru larg de aplicații și cuprinde scule electrice de mână de înaltă performanță, mașini de găurit cu coloană, polizoare, fierăstraie staționare și portabile, echipamente de șlefuit, precum și o varietate de unelte profesionale cu diverse tipuri de acționare. Toate aceste echipamente sunt dezvoltate cu un accent strict pe siguranța operatorului, precizie și durabilitate în condiții de exploatare intensă.

Odată cu lansarea acestei linii, Unior Tepid subliniază și impactul pozitiv al recentei achiziționări a companiei Tivoly de către grupul Peugeot Frères. Această mișcare strategică la nivel internațional se traduce prin beneficii directe și imediate pentru piața din România. Distribuitorii parteneri Unior Tepid, precum și consumatorii fideli ai brandului Tivoly, au acum acces la o ofertă consolidată, profitând de sinergia unui portofoliu multibrand de top.

Pentru a asigura o integrare perfectă a noilor soluții pe piață și consultanță tehnică la cele mai înalte standarde, în cursul acestei săptămâni, toți distribuitorii internaționali ai brandului Tivoly au participat la un program complex de instruire. Sesiunile au fost susținute direct de tehnicienii experți Peugeot și au vizat în detaliu caracteristicile, performanțele și scenariile de aplicabilitate pentru noua gamă de produse. Citeşte comunicatul integral AICI