Prima pagină » Comunicate » Unior Tepid trece la sistemul Pluriva WMS: 27.236 de produse gestionate digital, livrări mai rapide și culegerea sculelor cu scannere performante

Unior Tepid trece la sistemul Pluriva WMS: 27.236 de produse gestionate digital, livrări mai rapide și culegerea sculelor cu scannere performante

Unior Tepid SRL, unul dintre cei mai importanți importatori și distribuitori de scule profesionale din România, anunță intrarea în faza de Go Live a noului sistem WMS – Warehouse Management System –, începând cu data de 25 mai 2026. Implementarea marchează o etapă importantă în modernizarea operațiunilor logistice ale companiei, prin digitalizarea fluxurilor de depozit, culegerea produselor cu scannere performante și creșterea acurateței livrărilor către clienți.
Unior Tepid trece la sistemul Pluriva WMS: 27.236 de produse gestionate digital, livrări mai rapide și culegerea sculelor cu scannere performante
Mediafax
25 mai 2026, 18:38, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Decizia de implementare a sistemului Pluriva WMS vine ca urmare firească a dezvoltării continue a companiei, a volumului tot mai mare de produse gestionate și a exigențelor crescute ale pieței. În noua gestiune WMS sunt incluse 27.236 de produse, acoperind o gamă largă de scule de mână, scule așchietoare, scule pentru măsură și control, scule pentru prelucrarea lemnului, scule electrice, pneumatice și hidraulice, precum și produse specializate pentru industrie, construcții, mentenanță, ateliere, retail tehnic și achiziții publice.

Prin noul sistem WMS, procesul de pregătire a comenzilor devine mult mai riguros, rapid și verificabil. Fiecare produs este identificat, scanat și urmărit în cadrul fluxului logistic, de la locația de depozitare până la pregătirea coletului sau a livrării paletizate. Culegerea sculelor nu se mai bazează exclusiv pe verificări manuale, ci pe o succesiune de confirmări digitale, care reduc semnificativ riscul de eroare, optimizează traseele în depozit și permit o mai bună utilizare a resurselor umane și tehnice.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?
Gandul
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Cine sunt românii care conduc filiala firmei americane ce a semnat un contract de peste 3 milioane de dolari de consultanță cu Administrația Prezidențială
Libertatea
Situație revoltătoare! Părinții unei fetițe de 6 ani decedate după o operație de apendicită, somați să restituie ultima alocație a copilei
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia