Unior Tepid aduce în România, ca importator unic, expertiza franceză DIAGER și DIAGER Industrie: două companii complementare, unite prin aceeași cultură tehnică

Într-o industrie în care diferența dintre un produs bun și un produs cu adevărat competitiv se vede în precizia execuției, în constanța calității și în capacitatea de a rezolva aplicații foarte diferite, grupul francez Diager reprezintă unul dintre exemplele cele mai clare de continuitate industrială construită inteligent.
Mediafax
20 mart. 2026, 16:32, Comunicate

Vorbim, de fapt, despre două companii complementare – Diager și Diager Industrie – care funcționează sub aceeași logică de grup, cu rădăcini în Poligny, în regiunea Jura, și cu o dezvoltare bazată pe fabricație franceză, cercetare și specializare tehnică.

Compania Diager este prezentată oficial drept o afacere de familie, condusă de François Defougères, fondată în 1953 de Pierre și Denise Defougères, și având în prezent aproximativ 200 de angajați. Brandul s-a dezvoltat în principal în zona sculelor profesionale pentru găurire, înșurubare și debitare, iar produsele sale sunt comercializate în peste 70 de țări, ceea ce confirmă nu doar forța industrială a companiei, ci și capacitatea ei de a susține standarde constante la nivel internațional.

În paralel, Diager Industrie reprezintă componenta de înaltă specializare a grupului, concentrată pe scule așchietoare din carbură pentru operațiuni de găurire, frezare și alezare, cu aplicații în inginerie mecanică, automotive, aeronautică, energie și mecanică de precizie. Compania se prezintă ca lider în domeniul său, produce aproape un milion de scule anual și pune accent nu doar pe realizarea sculei propriu-zise, ci și pe optimizarea procesului de prelucrare pentru client, inclusiv prin proiectare, simulare, validare și suport tehnic în exploatare.

