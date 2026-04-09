Unior Tepid aduce în România expertiza Heidenpeter, producătorul german de poansoane și scule de marcare permanentă „Made in Germany”

Într-o industrie în care identificarea clară, trasabilitatea, marcarea permanentă și rezistența inscripționării în timp sunt criterii esențiale, Heidenpeter GmbH & Co. KG se impune ca unul dintre numele importante ale specializării germane în poansoane și scule de marcare. Compania se prezintă ca o afacere de familie construită pe calitate „Made in Germany”, precizie ridicată, mecanizare și orientare constantă către aplicații industriale în care durabilitatea marcajului rămâne decisivă. Heidenpeter afirmă că produce poansoane și scule de marcare din 1932 și că realizează în serie seturi de poansoane conform DIN 7353.
Mediafax
09 apr. 2026, 17:10, Comunicate

În România, programul Heidenpeter este disponibil prin Unior Tepid, companie cunoscută pentru soluția sa multibrand și pentru portofoliul de scule profesionale de calitate industrială adresate industriei, atelierelor, serviciilor tehnice și aplicațiilor specializate. Integrarea unui nume precum Heidenpeter în această structură consolidează oferta din zona marcării industriale, acolo unde clienții au nevoie nu doar de produse, ci de coerență tehnică, repetabilitate și încredere în calitatea rezultatului final.

Pe site-ul oficial, Heidenpeter prezintă o gamă extinsă de produse: seturi de poansoane cu cifre și litere, poansoane individuale, poansoane de mașină și matrițe gravate, prese de impact, seturi de șabloane, roți de poansonare, capete standard și personalizate de numerotare, suporturi pentru caractere și caractere interschimbabile din oțel. Compania operează sub mărcile GRAVUREM și MASUS și subliniază că produsele sale sunt consacrate în special în industria auto, în construcția de matrițe și scule și în alte domenii unde claritatea, precizia și longevitatea marcajului sunt esențiale.

