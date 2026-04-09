Nordul Capitalei se extinde: Conexiunea A0 – Terminalul 2 Otopeni schimbă harta rezidențială a zonei

Deși are doar 2,55 kilometri, impactul este major. Drumul conectează artoportul, A0 și zona Tunari în mod direct și taie timpii de călătorie de la 20 de minute la doar 2 minute. Desigur, acest nou proiect de infrastructură este esențial pentru Terminalul 2, oferind o reală predictibilitate întregii piețe.

Această nouă axă de mobilitate mută, în mod inevitabil, centrul de interes dinspre Pipera către Tunari. Dacă până acum dezvoltarea rezidențială era limitată de infrastructură și de dependența de câteva artere suprasolicitate, în viitor accesul direct la A0 și proximitatea față de aeroport vor deveni criterii definitorii în evaluarea unei proprietăți. În acest context, Tunari nu mai poate fi privit ca o extensie a orașului, ci ca un teritoriu aflat în plină maturizare, cu potențial real de apreciere accelerată.

