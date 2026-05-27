Prima pagină » Comunicate » O brățară care „simte" stresul și un parfum care îl calmează: ideea cu care trei studenți din Cluj au câștigat L'Oréal Brandstorm România 2026

Ce se întâmplă când pui împreună luxul, neuroștiința și un strop de parfum? Obții NEUROMIST, un concept care a convins juriul L'Oréal România că viitorul parfumeriei de lux se poartă la mână. Echipa LES ARTISANS DU SILLAGE, formată din trei studenți ai Facultății de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca — Paula Dîrlea, Cristiana Benea și Adrian Merce — a câștigat etapa națională a competiției internaționale L'Oréal Brandstorm și va reprezenta România în finala internațională, în perioada 18–19 iunie, la sediul central L'Oréal din Paris.
27 mai 2026, 18:06, Comunicate
Proiectul câștigător poziționează L’Oréal Groupe ca prima companie ce ar putea introduce un „wearable” neuro-olfactiv în categoria de lux: o brățară și un parfum cu ingrediente care susțin sănătatea mentală, reducând stresul și sporind concentrarea în timp real. Aplici câțiva stropi de NEUROMIST pe brățară și îți continui ziua. Fără baterii, fără aplicație, doar termodinamică pusă în slujba stării de bine, confirmând că luxul este reprezentat de simplitate, eleganță și confort.

Cei trei studenți, aflați în anul II licență, la specializările Business Administration și Business Administration in Hospitality Services, au reușit astfel să îmbine într-un mod inedit luxul și tehnologia, răspunzând brief-ului ediției 2026 „Craft the Future of Luxury Fragrance”, care a invitat participanții să reimagineze parfumeria prin inteligență artificială, sustenabilitate radicală și incluziune.

„Acest concurs ne-a testat din toate punctele de vedere. Am avut oportunitatea să învățăm lucruri noi în fiecare zi, să ne depășim limitele și să înțelegem industria din toate unghiurile sale. Însă cel mai deosebit lucru a fost conexiunea pe care am creat-o între noi, o conexiune plină de susținere și înțelegere, dar și multă responsabilitate. Câștigarea acestui concurs reprezintă pentru noi un mare impuls și este confirmarea clară că ambiția puternică, colaborarea și determinarea vor da întotdeauna rezultate excelente”, au declarat Paula, Cristiana și Adrian.

