Prima pagină » Comunicate » Noua campanie de loializare PENNY – dă start vacanțelor de neuitat, cu Vivess

Noua campanie de loializare PENNY – dă start vacanțelor de neuitat, cu Vivess

• PENNY lansează o colecție specială de produse Vivess, concepută pentru a ți oferi organizarea necesară ca să faci primul pas spre vacanță. • Clienții se pot implica prin intermediul campaniei de loializare „Dă start vacanțelor de neuitat” - fiecare produs Vivess cumpărat sprijină programul „Vreau în clasa a 9-a”, dezvoltat de World Vision România în parteneriat cu PENNY. • 1 produs cumpărat = 1 șansă la educație. Programul „Vreau în clasa a 9-a” îi susține și îi încurajează pe elevii din mediul rural să își continue studiile.
Noua campanie de loializare PENNY - dă start vacanțelor de neuitat, cu Vivess
Mediafax
27 mai 2026, 17:14, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Începând de astăzi, în magazinele PENNY are loc o nouă campanie de loializare care are în focus o colecție exclusivă Vivess, perfectă pentru cei care iubesc să călătorească. Prin această colecție, PENNY le oferă clienților soluții practice pentru organizarea bagajelor de călătorie, indiferent de destinație – de la rucsacuri troller pentru adulți și copii și genți sport impermeabile, până la accesorii care completează experiența de vacanță, precum boxe portabile și căști wireless.

Până pe 4 august 2026, în magazinele PENNY se desfășoară campania de loializare cu acumulare de puncte, în cadrul căreia clienții pot achiziționa produsele Vivess la prețuri preferențiale, cu o reducere de 50%. Pentru fiecare 20 de lei cheltuiți pe un bon fiscal, se acordă un punct de loialitate. Prin utilizarea PENNY Card, numărul de puncte de loialitate se dublează, acestea putând fi acumulate și în format digital în aplicația PENNY. La acumularea a 5 puncte, se aplică reducerea pentru unul dintre produsele noii colecții Vivess.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
Libertatea
Ce efecte are consumul zilnic de bere asupra organismului? Obiceiul pe care îl practică mulți români
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia