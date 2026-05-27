Noua campanie de loializare PENNY – dă start vacanțelor de neuitat, cu Vivess

Începând de astăzi, în magazinele PENNY are loc o nouă campanie de loializare care are în focus o colecție exclusivă Vivess, perfectă pentru cei care iubesc să călătorească. Prin această colecție, PENNY le oferă clienților soluții practice pentru organizarea bagajelor de călătorie, indiferent de destinație – de la rucsacuri troller pentru adulți și copii și genți sport impermeabile, până la accesorii care completează experiența de vacanță, precum boxe portabile și căști wireless.

Până pe 4 august 2026, în magazinele PENNY se desfășoară campania de loializare cu acumulare de puncte, în cadrul căreia clienții pot achiziționa produsele Vivess la prețuri preferențiale, cu o reducere de 50%. Pentru fiecare 20 de lei cheltuiți pe un bon fiscal, se acordă un punct de loialitate. Prin utilizarea PENNY Card, numărul de puncte de loialitate se dublează, acestea putând fi acumulate și în format digital în aplicația PENNY. La acumularea a 5 puncte, se aplică reducerea pentru unul dintre produsele noii colecții Vivess.

Citeşte comunicatul integral AICI