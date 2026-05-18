PENNY e BFF-ul tău de distracție la festivalul Rocanotherworld

PENNY susține, pentru al treilea an consecutiv, festivalul Rocanotherworld și va fi Supporting Partner al celei de-a 11-a ediții a evenimentului care se va desfășura la Gramma Wines, Iași, în perioada 19-21 iunie 2026.
Mediafax
18 mai 2026, 17:35, Comunicate
Lansat din dorința de a păstra vie moștenirea creativă și spiritul comunitar al lui Ioan Dan Niculescu „Roca”, festivalul Rocanotherworld s-a impus de-a lungul anilor ca un reper important în peisajul cultural și social, reunind artiști și iubitori de muzică. După zece ediții dedicate muzicii, artei și dialogului, Rocanotherworld devine și un spațiu de reflecție și conexiune. Line-up-ul include Adam’s Nest, Nuanțe, COJO și om la lună (19 iunie), HVNDS și Irina Rimes (20 iunie), Vlad Corb, Taxi, Robin and the Backstabbers și Alternosfera (21 iunie), urmând ca și alte nume să fie anunțate.

PENNY își reafirmă angajamentul față de comunitate printr-o prezență activă la festival, oferind experiențe relevante pentru participanți. Vizitatorii vor fi întâmpinați la Scena Electronică by PENNY, un spațiu vibrant, completat de activări interactive precum Guess the Song, Chroma Photo Corner și Make-up Area, gândite pentru momente memorabile. În plus, festivalierii vor avea la dispoziție aparate SGR pentru reciclarea ambalajelor, o inițiativă care susține valorile „zero waste” ale evenimentului.

