Prima pagină » Comunicate » JAZZx 2026 anunță line-up-ul complet. Free Nationals vin în premieră în România

Ediția a -14-a a JAZZx are loc între 1 și 5 iulie 2026. Timp de cinci zile, orașul devine din nou un spațiu deschis al muzicii contemporane, în care jazzul se întâlnește cu funk, soul, hip-hop, spoken word și noile direcții ale scenei internaționale. Accesul la toate concertele este gratuit.
Mediafax
12 mai 2026, 12:17, Comunicate
Free Nationals vin în premieră în România la JAZZx 2026. Trupa din Los Angeles aduce la Timișoara un mix de R&B, funk, soul și hip-hop, construit în jurul unui groove inconfundabil. Cunoscuți inițial ca band-ul de live al lui Anderson .Paak, Free Nationals și-au conturat rapid propriul sound, colaborând cu artiști precum Mac Miller, Kali Uchis sau John Legend. Cu milioane de ascultători și piese care au generat zeci de milioane de stream-uri, Free Nationals se numără printre proiectele crossover relevante ale ultimilor ani, cu o prezență constantă pe scenele internaționale.

Pe Scena Principală din Piața Libertății (3–5 iulie), Free Nationals se alătură unui line-up care definește direcția acestei ediții: un dialog între jazzul contemporan, influențele urbane și expresia artistică globală. Artiștii anunțați în primul val – printre care Samara Joy, una dintre cele mai premiate voci ale jazzului actual, și Asaf Avidan, performer cu o prezență scenică puternică și un stil inconfundabil, sunt completați de nume care conturează noul val al jazzului internațional: Moses Yoofee Trio, cu energia scenei berlineze, Joe Armon-Jones, una dintre vocile definitorii ale jazzului londonez, sau daoud, unul dintre artiștii care redefinesc sunetul scenei franceze. Line-up-ul este completat de Nagy Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, care aduc în festival perspective proaspete din scena europeană și românească.

