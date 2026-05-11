Lansarea NorthBucharest.ro: AI, proprietăți finalizate și mii de locuințe într-un singur ecosistem digital

Proiectul reunește într-un singur ecosistem inteligent peste 100 de dezvoltări rezidențiale și mai mult de 1.400 de proprietăți disponibile, cu focus puternic pe apartamente și locuințe finalizate, gata de mutare. De la studiouri și apartamente până la duplexuri, penthouse-uri și vile, platforma este construită pentru modul în care oamenii caută astăzi proprietăți: rapid, intuitiv și complet digital.

Lansarea vine într-un moment în care digitalizarea devine parte integrantă din viața de zi cu zi, iar comportamentul cumpărătorilor se schimbă accelerat. Utilizatorii nu mai caută doar listări, ci experiențe smart, acces instant la informație și instrumente care simplifică procesul de decizie. În acest context, North Bucharest Investments transformă modul în care sunt descoperite și selectate proprietățile în București.

Integrarea inteligenței artificiale personalizează experiența fiecărui utilizator prin recomandări relevante în timp real, adaptate preferințelor și comportamentului de căutare. Platforma include căutare interactivă pe hartă, acces instant la oferte direct din aplicație, notificări și alerte în timp real, dar și funcția „Property Tinder”: un sistem de swipe care transformă procesul de căutare într-o experiență mai rapidă, mai smart și mai intuitivă.

