Digitalizare cu impact direct în profitabilitatea din construcții

Corporation Construct și-a optimizat fluxurile operaționale cu ajutorul sistemelor SeniorXRP și SeniorDashboards, într-un proiect de digitalizare care i-a adus mai mult control operațional, acces în timp real la informații și o coordonare mai bună între departamente.

Într-un domeniu în care fluctuațiile de cost, viteza de reacție și predictibilitatea livrărilor influențează direct performanța companiei, organizația a urmărit conectarea proceselor de la pre-sales și ofertare până la aprovizionare, producție și livrare. Înainte de implementare, o parte importantă a informațiilor era distribuită în sisteme separate, ceea ce făcea mai dificilă coordonarea fluxurilor interne și răspunsul rapid către clienți.

Pentru a răspunde acestor nevoi, compania a implementat SeniorXRP – platforma ERP de la Senior Software și SeniorDashboards – software pentru analiza indicatorilor cheie ai afacerii. Prin integrarea celor două soluții, compania beneficiază de control operațional extins, analiză avansată a performanței și o fundamentare mai riguroasă a deciziilor la nivel managerial.

