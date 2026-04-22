Prima pagină » Comunicate » Digitalizare cu impact direct în profitabilitatea din construcții

Digitalizare cu impact direct în profitabilitatea din construcții

Producătorul și distribuitorul de piese de uzură pentru balastiere, cariere de piatră și industria construcțiilor și-a integrat vânzările, achizițiile și producția, cu ajutorul soluțiilor SeniorXRP și SeniorDashboards implementate de Senior Software.
Mediafax
22 apr. 2026, 17:09, Comunicate

Corporation Construct și-a optimizat fluxurile operaționale cu ajutorul sistemelor SeniorXRP și SeniorDashboards, într-un proiect de digitalizare care i-a adus mai mult control operațional, acces în timp real la informații și o coordonare mai bună între departamente.

Într-un domeniu în care fluctuațiile de cost, viteza de reacție și predictibilitatea livrărilor influențează direct performanța companiei, organizația a urmărit conectarea proceselor de la pre-sales și ofertare până la aprovizionare, producție și livrare. Înainte de implementare, o parte importantă a informațiilor era distribuită în sisteme separate, ceea ce făcea mai dificilă coordonarea fluxurilor interne și răspunsul rapid către clienți.

Pentru a răspunde acestor nevoi, compania a implementat SeniorXRP – platforma ERP de la Senior Software și SeniorDashboards – software pentru analiza indicatorilor cheie ai afacerii. Prin integrarea celor două soluții, compania beneficiază de control operațional extins, analiză avansată a performanței și o fundamentare mai riguroasă a deciziilor la nivel managerial.

Citeşte comunicatul integral AICI

