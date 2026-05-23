În ce condiții își vor păstra joburile programatorii în era AI-ului generativ? Șeful IT al ING România: „Nu există cale de întoarcere”

Sectorul IT trece printr-o perioadă de transformări rapide, însă nevoia de digitalizare rămâne uriașă, iar programatorii vor continua să aibă de lucru, consideră Bogdan Rotunjanu, director de tehnologie (Chief Information Officer) al ING România.
Maria Miron
23 mai 2026, 12:59, Știrile zilei
Pentru a rămâne relevanți pe piața muncii, dezvoltatorii trebuie să adopte însă noile instrumente bazate pe inteligență artificială generativă.

„Nu te poți opune schimbării”

„Reorganizări, restructurări se vor întâmpla în orice domeniu. Dacă am căuta o lume fără reorganizări, ar fi o lume fără evoluție”, spune executivul ING România, într-un interviu acordat Economedia, subliniind că schimbările din industrie sunt inevitabile și că angajații trebuie să se adapteze continuu.

Bogdan Rotunjanu a relatat că a trecut printr-o perioadă similară în timpul experienței sale profesionale din Spania, când Orange a fuzionat cu operatorul telecom MasMovil, iar mulți angajați se temeau pentru viitorul locurilor de muncă.

„Schimbarea asta este atât de mare încât tu nu te poți opune. Ceea ce trebuie să faci este să te dezvolți în zona care aduce valoare”, spune directorul de tehnologie al ING România.

„Nu există cale de întoarcere” pentru AI

În opinia sa, dezvoltatorii software trebuie să privească AI-ul generativ ca pe un instrument esențial, nu ca pe o amenințare: „Orice dezvoltator trebuie să îmbrățișeze deschis modelele de AI generativ care se aplică în zona de coding și în zona de testare”.

„AI-ul generativ este un trend pe care s-a intrat și nu există cale de întoarcere. Cu siguranță modelele acestea vor deveni foarte precise, foarte capabile”, afirmă Rotunjanu, avertizând că ignorarea acestor tehnologii poate deveni un risc profesional în următorii ani.

Cum se schimbă rolul programatorului

Specialistul în tehnologie susține astfel că valoarea programatorilor va veni tot mai mult din capacitatea de a utiliza eficient instrumentele de inteligență artificială pentru a crea produse și servicii digitale.

„Valoarea evidentă a dezvoltatorului o văd în a le utiliza cât mai eficient, astfel încât să creeze valoare”, spune acesta.

IT-ul va continua să crească

Însă digitalizarea va continua să accelereze în toate industriile, ceea ce va menține cererea pentru specialiști IT, consideră managerul IT.

„Eu cred într-un viitor în care tot ceea ce înseamnă activități care se întâmplă în lumea fizică au un echivalent în lumea digitală. Nevoia de digitalizare este uriașă și va continua să fie uriașă”.

