Bărbat electrocutat lângă un vagon în gara Ghighiu. Un elicopter SMURD a fost trimis de urgență

La intervenție participă pompierii militari ai Detașamentului 2 Ploiești.

Potrivit ISU Prahova, victima era conștientă în momentul sosirii echipajelor de salvare și primea îngrijiri medicale la fața locului.

Bărbatul prezintă arsuri de gradul al doilea pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Arsurile sunt localizate la nivelul feței și al membrelor superioare și inferioare.

Pentru intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă.

Autoritățile au trimis în sprijin și un elicopter SMURD.

Intervenția este în desfășurare, iar salvatorii încearcă stabilizarea victimei pentru transportul la spital.

Deocamdată nu sunt cunoscute circumstanțele exacte în care s-a produs electrocutarea.

Cazul urmează să fie investigat de autorități.