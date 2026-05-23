Prima pagină » Breaking News » Bărbat electrocutat lângă un vagon în gara Ghighiu. Un elicopter SMURD a fost trimis de urgență

Bărbat electrocutat lângă un vagon în gara Ghighiu. Un elicopter SMURD a fost trimis de urgență

Un bărbat de aproximativ 35 de ani a fost grav rănit sâmbătă după ce s-a electrocutat în zona unui vagon din gara Gara Ghighiu, au anunțat reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.
Bărbat electrocutat lângă un vagon în gara Ghighiu. Un elicopter SMURD a fost trimis de urgență
Sursa foto: Mediafax Foto/Justinel Stavaru
Oana Antipa
23 mai 2026, 13:27, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La intervenție participă pompierii militari ai Detașamentului 2 Ploiești.

Potrivit ISU Prahova, victima era conștientă în momentul sosirii echipajelor de salvare și primea îngrijiri medicale la fața locului.

Bărbatul prezintă arsuri de gradul al doilea pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Arsurile sunt localizate la nivelul feței și al membrelor superioare și inferioare.

Pentru intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă.

Autoritățile au trimis în sprijin și un elicopter SMURD.

Intervenția este în desfășurare, iar salvatorii încearcă stabilizarea victimei pentru transportul la spital.

Deocamdată nu sunt cunoscute circumstanțele exacte în care s-a produs electrocutarea.

Cazul urmează să fie investigat de autorități.

Recomandarea video

Kovesi declară război total autorităților din Grecia / Parchetul European cere activarea ”armei nucleare” a Bruxelles-ului
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Israel a creat o unitate de elită pentru a-i vâna pe teroriștii implicați în atacurile din 7 octombrie
Gandul
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Stațiunea de la malul mării care nu s-a mai construit. Moșierii stăpâni de terenuri în Constanța, înfrânți de primarul vizionar. Cum a luat naștere Mamaia, perla litoralului românesc
Libertatea
Simptomul care dispare rapid când te ridici în picioare. Poate indica o tumoră cerebrală
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia