Cadavrele diverilor italieni morți în Maldive au fost repatriate. Corpurile celor patru, găsite „aproape împreună”

Un purtător de cuvânt al guvernului din Maldive a declarat, sâmbătă dimineața, că trupurile celor patru scafandri morți în Maldive au fost repatriate, conform AP.

Cinci scafandri italieni au dispărut pe 14 mai, în timp ce explorau o peșteră aflată la aproximativ 50 de metri adâncime. Trupul instructorului lor italian a fost recuperat la momentul respectiv și a fost repatriat.

Recuperarea trupurilor a fost inițial suspendată

Operațiunea de recuperare a cadavrelor a fost inițial suspendată, după ce Mohamed Mahudhee, scafandru militar a murit. Decesul scafandrului a fost cauzat de riscul ridicat al operațiunii, potrivit sursei.

Trei scafandri finlandezi, experți în scufundări adânci și în peșteri, s-au alăturat misiunii. Aceștia au localizat cele patru cadavre săptămâna trecută, în cea mai interioară cameră a peșterii. Trupurile au fost găsite la o adâncime de aproximativ 60 de metri. Limita de scufundări recreative în Maldive este de 30 de metri.

Au fost inițiate anchete în urma incidentului

Purtătorul de cuvânt al președintelui din Maldive, Mohamed Hussain Shareef, a declarat sâmbătă că au fost inițiate două anchete. O anchetă vizează moartea celor cinci scafandri și cealaltă investighează cum a murit Mahudhee în timp ce se afla în serviciu. Shareef a mai spus că Italia a fost de acord să împărtășească orice constatări, dacă vor fi efectuate autopsii asupra cadavrelor repatriate.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ahmed Shaam, a declarat anterior că cele patru cadavre au fost găsite „aproape împreună”.