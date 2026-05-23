Cadavrele diverilor italieni morți în Maldive au fost repatriate. Corpurile celor patru, găsite „aproape împreună”

Un purtător de cuvânt al guvernului din Maldive a declarat, sâmbătă dimineața, că trupurile celor patru scafandri morți în Maldive au fost repatriate, conform AP.
Cinci scafandri italieni au dispărut pe 14 mai, în timp ce explorau o peșteră aflată la aproximativ 50 de metri adâncime. Trupul instructorului lor italian a fost recuperat la momentul respectiv și a fost repatriat.
Operațiunea de recuperare a cadavrelor a fost inițial suspendată, după ce Mohamed Mahudhee, scafandru militar a murit. Decesul scafandrului a fost cauzat de riscul ridicat al operațiunii, potrivit sursei.
Trei scafandri finlandezi, experți în scufundări adânci și în peșteri, s-au alăturat misiunii. Aceștia au localizat cele patru cadavre săptămâna trecută, în cea mai interioară cameră a peșterii. Trupurile au fost găsite la o adâncime de aproximativ 60 de metri. Limita de scufundări recreative în Maldive este de 30 de metri.
Purtătorul de cuvânt al președintelui din Maldive, Mohamed Hussain Shareef, a declarat sâmbătă că au fost inițiate două anchete. O anchetă vizează moartea celor cinci scafandri și cealaltă investighează cum a murit Mahudhee în timp ce se afla în serviciu. Shareef a mai spus că Italia a fost de acord să împărtășească orice constatări, dacă vor fi efectuate autopsii asupra cadavrelor repatriate.
Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ahmed Shaam, a declarat anterior că cele patru cadavre au fost găsite „aproape împreună”.