Unde au greșit diverii? Salvatorul de top mondial povestește cum a recuperat cadavrele italienilor din „Peștera Rechinilor” din Maldive

Sami Paakkarinen, instructorul de diving finlandez capabil să coboare până la 140 de metri sub apă, a reușit recent să recupereze cadavrele cei patru scafandri italieni din Peștera Alimatha împreună cu echipa sa. Succesul echipei finlandeze este cu atât mai mare cu cât și un salvator din Maldive și-a pierdut viața după ce a încercat același lucru.

Sami Paakkarinen este un scafandru cu experiență vastă, una dintre autoritățile mondiale de top în explorarea adâncurilor. Acum, spune el, pentru Corriere della Sera: „Simt o mare bucurie că am putut da o mână de ajutor.”

„Scufundările în peșteră nu sunt niciodată ușoare”

„Scufundările în peșteră nu sunt niciodată ușoare. Necesită o planificare mai atentă decât o scufundare normală. Nu ar trebui să le faci niciodată decât dacă ești sigur de rezultat. Și pentru a te scufunda la o adâncime mai mare de 60 de metri, ai la dispoziție mai multe gaze pe lângă aer. Se numesc trimix. Sunt un amestec de oxigen, azot și heliu, care reduc efectul de narcoză la adâncime. Acest lucru te ajută să rămâi alert”, spune Sami Paakkarinen.

El povestește despre cum și-a salvat și prietenii morți într-o operațiune de mare complexitate în care a uimit lumea întreagă.

„În cele din urmă, simt o mare ușurare pentru că am putut ajuta. Ne aflam într-o situație în care ne-am rătăcit. Niște prieteni de-ai noștri s-au pierdut într-o peșteră (Peștera Plura din Norvegia, ed.), și ne-am trezit în situația de a nu ști dacă vom putea să-i salvăm. Dar, în cele din urmă, am reușit să facem acest lucru, așa că înțeleg durerea pe care o simt familiile lor. De aceea am acceptat când ni s-a cerut ajutorul.”

Depre situația din Maldive, Paakkarinen explică faptul că situl era enorm.

„E o peșteră imensă. Și apoi, în Maldive, soarele strălucește până la, cred, 100 de metri adâncime. Apoi a 60 de metri este încă zi. Și când intri într-o peșteră, o observi pentru că se întunecă. Nu riști să intri accidental în peșteră.”

„Peștera, ca să spunem așa, respiră”

Întrebat de curenți, instructorul finlandez a răspuns:

„Pot comenta doar pe baza experienței mele. Am experimentat acești așa-numiți curenți de maree. Apa se mișcă în această direcție timp de 12 ore și apoi în direcția opusă timp de încă 12. Curenți continui. În reciful de corali, este foarte previzibil. Când am intrat în peșteră, am simțit un curent foarte ușor în interiorul ei. Deci este adevărat că există un curent care intră și iese din peșteră. Peștera, ca să spunem așa, respiră. Dar acest curent puternic este acolo. Nu este posibil să fi aspirat pe cineva.”

„Peștera necesită tehnici, gaze și echipamente speciale pentru a intra în ea”

Paakkarinen a relatat și despre principalele dificultăți pe care le-a întâmpinat la intrarea în peșteră:

„În primul rând, este o peșteră destul de adâncă, de aproximativ 60 de metri. Și fiind o peșteră, necesită tehnici, gaze și echipamente speciale pentru a intra. Așadar, au fost multe detalii și catapulte combinate. Pentru a putea face față acestui tip de scufundări sau pentru a face bani din interior. Există un singur tip de salvare. Există mulți oameni competenți în întreaga lume. Totuși, trebuie să iei în considerare toate aceste caracteristici: să fii instruit, să ai echipamentul potrivit și să ai experiența necesară pentru a face acest tip de scufundare. (…)

Pentru a te scufunda dincolo de 60 de metri, ai la dispoziție diferite gaze subacvatice pe lângă aer. Acestea se numesc trimix. Sunt un amestec de oxigen, azot și heliu, care reduc efectul de narcoză la adâncime. În acest fel, rămâi cu mintea limpede și poți lucra mai eficient. Și pe lângă gazul trimix, folosim un dispozitiv numit rebreather, care ne circulă gazul respirator, oferindu-ne mult timp acolo.

În operațiunile de recuperare, nu știi cât timp vei sta la suprafață. Posibilitatea de a rămâne acolo aproape cât timp dorești sunt cruciale. Avem peste cinci ore de autonomie a bateriei, până la zece ore dacă depășim limitele. Dar acum ne limităm scufundările la trei ore. Asta e deja mult mai mult decât poți face cu echipament de scufundări convențional.”

Sami Paakkarinen spune că diverii cu un simplu echipament convențional pot rămâne în peșteră doar câteva minute, maximum 10. El nu vrea să avanseze ipoteze despre greșelile italienilor pentru că este o anchetă în desfășurare:

„Nu pot vorbi direct despre chestiile astea, pentru că există o anchetă polițienească în desfășurare. Dar pot vorbi în general despre scufundări adânci și în peșteri, pentru că sunt și instructor pentru acest tip de scufundări. Ca să te scufunzi la astfel de adâncimi și în interiorul unei peșteri, ai nevoie de un alt tip de echipament și de o abordare diferită. Și poate chiar de amestecuri de gaze diferite. (…) Nu știu ce fel de gaz foloseau, pentru că poliția va investiga acest lucru. Așa că nu pot comenta.”

Prioritatea echipei finlandeze a fost recuperarea cadavrelor, spune el.

„I-am recuperat pe oameni, ceea ce a fost prioritatea numărul unu. Evident, aveau tot echipamentul de scafandru pe ei. Așa că toți au fost aduși la suprafață și predați poliției. Nu pot specifica ce tip de obiect transportau și ce a fost predat poliției, dar toți au fost predați poliției.”

„Scufundările în peșteri nu sunt niciodată ușoare. Prin urmare, necesită planificare, niciodată exact ce face o scufundare normală. Am privilegiul de a fi practicat scufundări în peșteri adânci timp de aproape douăzeci de ani. Așa că mă bazez foarte mult pe experiență și cunoștințele dobândite. Totuși, întotdeauna planific fiecare scufundare. Și cu siguranță nu pot spune că a fost o plimbare în parc. Așa că am fost foarte ocupați… Când am primit prima dată apelul să mă alătur operațiunii, am început să adun informații despre ceea ce aveam nevoie pentru a face acest tip de scufundări. Și apoi, piesă cu piesă, am pus cap la cap puzzle-ul a ceea ce era necesar, ce gaze și ce sprijin. DAN Europe a fost de mare ajutor în organizarea tuturor acestor lucruri, în colaborare cu Ambasada Italiei, Forțele de Apărare Maldiviene și poliția locală”, relatează Sami Paakkarinen.

„Noi ne-am simțit în siguranță. Nu ar trebui să mergi niciodată la o scufundare în peșteră dacă nu ești sigur de rezultat. Suntem o echipă foarte experimentată, care a făcut numeroase scufundări în peșteri, unele foarte provocatoare. Am participat cu toții la proiectul de recuperare a Peșterii Plura din Norvegia în 2014. Deci este o echipă unită care…Făcusem deja o muncă similară în trecut. Așa că eram încrezător că putem duce treaba la bun sfârșit”, încheie el.