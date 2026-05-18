Noua misiune de salvare

Operațiunea de căutare a cadavrelor unor scafandri italieni în Maldive, efectuată de trei scafandri finlandezi a început luni dimineață, în jurul orei locale 11.30, a anunțat Cristian Pellegrini de la grupul pentru siguranța scafandrilor Divers Alert Network (DAN).

Pellegrini spune că condițiile meteorologice la locul de scufundări din Oceanul Indian sunt în prezent „bune”. Cerul este înnorat. Marea s-a calmat de duminică, dar încă nu era sigur dacă scufundarea va avea succes. „Condițiile sunt mai bune decât ieri”, a declarat Pellegrini la telefon pentru presa finlandeză.

Scafandrii finlandezi Sami Paakkarinen , Jenni Westerlund și Patrik Grönqvist caută cadavrele a patru diveri italieni care au murit joi în Oceanul Indian, în Maldive.

Cinci italieni au murit joi în timp ce se scufundau într-o peșteră subacvatică la aproximativ 50-60 de metri adâncime. În plus, un scafandru salvator din Maldive care le căuta trupurile a murit la spital sâmbătă.

Cadavrul unui scafandru italian, instructor, a fost găsit vineri.

Sarcina scafandrilor finlandezi este dificilă și periculoasă, deoarece locațiile exacte ale cadavrelor sunt necunoscute. Peștera are multe pasaje înguste și este întunecată.

Pellegrini spune că doi scafandri vor intra în peșteră luni, iar unul va rămâne mai aproape de suprafață pentru a fi gata să ajute.

Potrivit lui Pellegrini, scafandrii sunt pregătiți să stea sub apă timp de câteva ore. În „condiții normale” există suficient oxigen în echipament pentru aproximativ patru ore, dar din cauza condițiilor dificile, timpul va fi probabil mai scurt.

Pellegrini spune că, dacă cadavrele nu sunt găsite până dimineață, căutările vor continua fie luni, fie marți, în funcție de starea și condițiile scafandrilor.

Experimentatul trio finlandez este specializat în scufundări în locuri dificile.

Paakkarinen și Grönqvist sunt cunoscuți, printre altele, pentru că au făcut parte din grupul care a recuperat cadavrele prietenilor lor care au murit în accidentul de scufundări de la Plurdalen, în Norvegia, în 2014.

Doar diverii din Finlanda intră în adânc. Întâi trebuie să se familiarizeze cu situl

Presa din Maldive susține că noua echipă de salvare a reînceput misiune în urma discuțiilor dintre echipa de top din Finlanda și echipa misiunii de salvare din Maldive.

Din cauza curenților puternici, scafandrii nu vor coborî la adâncimi mari în prima zi, ci se vor concentra pe familiarizarea cu situl. De asemenea, se folosește un vehicul controlat de la distanță (ROV), dar curenții împiedică trimiterea acestuia la adâncimi foarte mari.

La misiune participă scafandrii din Finlanda, echipa de salvare locală și o echipă de scafandri ai Poliției din Maldive. Două echipe de experți în prospecțiuni marine oferă suport tehnic ca voluntari.

Scafandrii maldivieni nu vor mai coborî la adâncimi mari, ci vor efectua doar scufundări recreative esențiale. Scufundările de mare adâncime vor fi efectuate exclusiv de experții străini.

Guvernele din Marea Britanie, SUA și Australia au oferit ajutor Italiei, iar sprijinul tehnic din partea Australiei și Marii Britanii va fi integrat în operațiune.

Greșeli în lanț. „Nu ar fi trebuit să intre”

Și presa italiană oferă astăzi noi detalii din tragedia din Maldive. Din cei 5 diveri italieni, fata cer cercetătoarei și instructorul nu erau certificați pentru diving tehnic, fapt ce a pus în pericol viețile tuturor.

În plus, nici salvatorul din Maldive, sergentul Mohamed Mahudhe, nu ar fi fost echipat corespunzător. Fostul său instructor, Shafraz Naeem, fost scafandru militar care acum este consultant pentru Forțele Naționale de Apărare din Maldive și poliție, spune că Mahudhe a intrat în adâncuri fără amestecul de gaz trimix standard pentru scufundările în peșteri adânci – și fără o cameră de recompresie portabilă la fața locului pentru a trata boala de decompresie care l-a ucis, a declarat cel mai talentat scafandru din peșteri din țară pentru Maldives Independent .

„A fost un elev de-al meu”, a spus Shafraz despre Mahudhee. „A lucrat sub îndrumarea mea mulți ani. Era unul dintre cei mai buni”. Shafraz a făcut o distincție clară între peșteră și tipurile de recuperări la adâncime pe care le gestiona echipa sa.

Sergentul Mahudhee, în vârstă de 44 de ani, conducea o echipă de recuperare MNDF formată din opt oameni, care penetrase sâmbătă primele două dintre cele trei camere ale peșterii, când a fost găsit inconștient sub apă.

Ceilalți scafandri au ieșit la suprafață și abia atunci și-au dat seama că Mahudhee nu venise cu ei, a declarat pentru BBC Mohamed Hussain Shareef „Mundhu”, purtătorul de cuvânt principal al guvernului . Au reintrat în apă și l-au găsit leșinat. A fost evacuat, dus la peste 100 de kilometri la Spitalul ADK din Malé, unde a fost declarat decedat.