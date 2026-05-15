Favorita la câștigarea Eurovisionului ar putea influența retragerea Israelului din concurs pentru totdeaună

Finlanda este reprezentată de duetul format din Pete Parkkonen și violonista Linda Lampenius, cu piesa „Liekinheitin” („lansator de flăcări” în traducere din finlandeză). Melodia a urcat rapid în preferințele publicului și ale experților, iar o eventuală victorie ar putea avea implicații neașteptate în dinamica competiției, inclusiv în raport cu participarea Israelului în edițiile viitoare, scrie El Pais.

Favorita caselor de pariuri și temerile delegației israeliene

Conform presei israeliene, delegația țării urmărește atent evoluția clasamentelor, în care Finlanda ocupă în prezent prima poziție, în timp ce reprezentantul Israelului, Noam Bettam, se află pe locul cinci. Presa locală notează că scenariul unei victorii finlandeze este privit cu îngrijorare, mai ales în contextul tensiunilor politice și al atmosferei tensionate din jurul competiției.

„Dacă va câștiga candidatul finlandez, va fi foarte dificil pentru noi”, a declarat o sursă din apropierea delegației israeliene. Aceasta a făcut referire și la experiența de la Malmö, unde atmosfera a fost considerată dificilă, adăugând că situația este percepută ca tot mai tensionată.

În același timp, Mikko Silvennoinen, comentatorul oficial al Eurovisionului din Finlanda, a încercat să tempereze aceste îngrijorări. „Înțeleg preocuparea lor, dar Finlanda nu este Malmö”, a afirmat acesta.

Controverse legate de televot și acuzații de influențare a votului

În ultimii ani, sistemul de televot al Eurovision a fost marcat de controverse, în special în legătură cu Israelul, care a fost acuzat de unii critici că ar desfășura campanii internaționale de mobilizare a votului, inclusiv prin mijloace publicitare. Uniunea Europeană de Radiodifuziune (UER), organizatoarea concursului, a transmis în acest context o „avertizare formală” delegației israeliene, în urma unor apeluri de mobilizare a votului pentru candidatul său.

Investigații jurnalistice au sugerat, de asemenea, posibile legături între campanii de promovare a votului și finanțări externe, iar publicații internaționale au relatat despre sume investite pentru promovarea participării Israelului în competiție în ediții anterioare.

Pe de altă parte, există și un fenomen opus, descris de analiști ca un vot „de reacție”, prin care o parte a publicului european își direcționează votul către alte țări ca formă de opoziție față de prezența Israelului în concurs.

Favorita „votului strategic” și a publicului

Jurnaliștii specializați în Eurovision susțin că Finlanda a devenit în acest an una dintre principalele opțiuni pentru votul strategic al unor spectatori care vor să influențeze indirect rezultatul competiției.

„Finlanda este opțiunea evidentă pentru cei care vor să transforme votul într-un vot politic împotriva Israelului”, a explicat jurnalistul Jordi Ramos, adăugând că inclusiv susținători finlandezi au încurajat această strategie, prin mesaje de tipul „votați-ne ca să nu câștige Israel”.

În paralel, popularitatea piesei „Liekinheitin” continuă să crească. Finlanda a câștigat selecția națională Uuden Musiikin Kilpailu 2026, unde a obținut peste jumătate din voturile publicului și aprecierea juriului de specialitate. De atunci, piesa a urcat în topurile de streaming și se află printre cele mai ascultate din competiție.

Finlanda are o propunere artistică solidă

Experții în Eurovision consideră că Finlanda are o propunere artistică solidă, construită special pentru scena competiției. Melodia, susținută de elemente vizuale puternice și de violonista Linda Lampenius, este descrisă ca una dintre cele mai complete producții din acest an.

„Toată lumea are senzația că Finlanda poate câștiga. Are o melodie care prinde și violonul adaugă forță întregului spectacol”, a explicat același jurnalist specializat.

De asemenea, utilizarea violonului live pe scenă a fost posibilă după o derogare specială acordată de organizatori, într-un context în care regulile Eurovision limitează de obicei instrumentele live din motive tehnice. În cazul Finlandei, însă, s-a făcut o excepție, considerată justificată artistic.

O favorită într-un context tensionat

Finlanda intră în faza finală a competiției ca mare favorită, însă într-un context în care Eurovisionul nu mai este doar un concurs muzical, ci și un spațiu unde se intersectează tensiuni politice, strategii de vot și dezbateri internaționale.

O eventuală victorie ar consolida poziția artistică a Finlandei, dar ar putea avea și consecințe indirecte asupra echilibrului competiției din anii următori, inclusiv în privința participării Israelului.