Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” a prezentat raportul pe 2025: venituri proprii de 4,3 milioane de lei și peste 50.000 de spectatori

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” a înregistrat venituri proprii de 4,3 milioane de lei, aproximativ 50.000 de spectatori și a asigurat 30% din producția națională de teatru muzical.

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” a precizat că performanțele au fost obținute într-un an marcat de austeritate bugetară, în care bugetul a fost adoptat la finalul lunii martie, subvențiile pentru bunuri și servicii au fost reduse cu peste 20%, iar cheltuielile de funcționare au crescut cu 44% din cauza majorării costurilor la utilități.

Instituția susține că veniturile din bilete au crescut cu 65%, iar cele din parteneriate cu 75%.

Potrivit raportului, teatrul a înregistrat în 2025 cea mai mare creștere a veniturilor proprii, de 67%, dintre instituțiile muzicale subvenționate de Ministerul Culturii. De asemenea, ocupă locul al doilea în ceea ce privește încasările din vânzarea de bilete, de 3,8 milioane de lei, și ponderea veniturilor proprii în buget, de 11%.

Instituția mai arată că, la nivel european, eficiența sa este comparabilă cu cea a Opéra-Comique din Paris și Volksoper din Viena, deși sala teatrului este de trei ori mai mică.

Conducerea subliniază că teatrul este singura instituție publică din România cu mandat explicit de promovare a operetei și musicalului în limba română și că, în 2025, a asigurat 30% din producția națională de teatru muzical, ca număr de reprezentații.

Printre reperele artistice ale anului se numără musicalul „Romeo și Julieta”, care a avut 32 de reprezentații, 15.688 de spectatori și încasări brute de 1,4 milioane de lei, precum și festivalul „Re: Strauss”, organizat cu ocazia bicentenarului Johann Strauss II și a 75 de ani de la înființarea instituției.